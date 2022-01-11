Жительница Слуцка съездила в Старые Дороги спустя 18 лет. Что её поразило

В первые дни января съездила в соседний город Старые Дороги, где последний раз была 18 лет назад. Многое изменилось. Хочу поделиться впечатлениями от увиденного.

Удобно и дёшево добираться

В Старые Дороги из Слуцка попасть очень просто. Удобное расписание «дизеля», и билет стоит всего 2 рубля 92 копейки (туда и обратно). Время в пути — чуть больше часа. Выехала из Слуцка в 8.12. Возвратилась в пять вечера.

Панорама города

Когда вышла из поезда, сразу понравился вокзал и привокзальная территория — очень чисто и аккуратно.

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Поднялась на надземный переход и увидела панораму Старых Дорог с высоты: храм, башня, дома, как на картинке в детской книжке. Город окружён лесом. Дышится легко.

На перекрёстках улиц установлены стрельчатые указательные знаки с названиями улиц. Прошлась по городу. Всё компактно и понятно, не заблудишься.

Есть в Старых Дорогах и переулки, очень напоминающие Слуцк.

Церкви, парк, скамейки, башня

Недалеко от центральной площади находится костёл Успения Пресвятой Девы Марии. Костёл — новостройка, начал свою деятельность 15 августа 2021 года. Сооружение строгое, лаконичное.

Перешла железнодорожные пути по переходу и немного прогулялась по восточной стороне. Ближе к железнодорожному вокзалу расположен православный храм святителя Николая Чудотворца, открыли его 15 декабря 2019 года.

Недалеко выделяется красное кирпичное здание — водонапорная башня. Это постройка начала XX века.

Около школы искусств обратила внимание на креативные скамейки и стойки для велосипедов.

Прошлась по парку. Поразили белизной входные ворота и беседка в глубине, ажурные скамейки.

«Мастерская добрых дел»

В переулке 8 Марта зашла в «Мастерскую добрых дел», которую создала в городе Кристина Жуковец. О ней я обязательно расскажу отдельно. Посмотрела работы мастеров хенд-мейда. Чего здесь только нет! Изделия выставлены на благотворительную продажу. Вырученные средства идут на дорогостоящее лечение детей. Попила чай, поговорила с хозяйкой.

Квест в городском музее

Вернулась в центр города и заглянула в местный краеведческий музей. Он расположен в Доме культуры на центральной площади.

Директор музея и сотрудники встретили приветливо, доброжелательно. Экскурсовод Екатерина рассказала и показала все экспозиции.

Я как будто стала школьницей на час — поучаствовала в квесте «Победители. Фронтовая разведка». Слушала задания по фронтовому телефону, отгадывала ребусы, решала кроссворды, искала мины, проходила локацию «Лазерный тир». Преодолела все испытания и заработала сладкий приз – конфеты.

Была в музее в ноябре 2004 года. За 18 лет изменились экспозиции, увеличилась площадь залов. Но и тогда, и сейчас музей понравился своеобразностью. Есть редкие экспонаты, характерные именно для этой местности. Они рассказывают о культуре сакунов — этнической группы белорусов. Видно, как сотрудники любят своё учреждение.

Хотела ещё побывать в частном музее А. Белого на улице Садовой, но просто не хватило времени. Коллекции этого музея я изучала в далёком 2002 году. Тогда сам хозяин Анатолий Ефимович проводил экскурсию. Решила, что будет повод приехать в Старые Дороги ещё раз.