Нотариусы Слуцкого района обслуживают людей и на селе. Куда обращаться, чтобы они приехали

Как рассказала «Кур’еру» нотариус Елена Геджати, сотрудники нотариальной конторы Слуцкого района обслуживают население с выездом в агрогородки и другие населённые пункты.
Наиболее актуальной данная услуга стала в 2021 году из-за изменений в Закон Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности». Тогда сельские исполнительные комитеты лишились некоторых полномочий. Если раньше жители могли оформить, к примеру, завещания или доверенности в сельисполкомах, то с 3 января 2021 года они уже не имеют такой возможности.
Сейчас в Слуцком районе нотариусы ведут приём в населённых пунктах, где есть сельисполкомы, а именно:
- Весея,
- Заполье,
- Гацук,
- Греск,
- Исерно,
- Козловичи,
- Летковщина,
- Лучники,
- Лядно,
- Октябрь,
- Подлесье,
- Танежицы,
- Беличи,
- Гольчичи,
- Кирово,
- Новые Рачковичи,
- Покрашево,
- Селище,
- Серяги,
- Сороги.
Нотариусы выезжают в район по утверждённому графику один раз в квартал на основании заявок жителей этих и близлежащих агрогородков и деревень. Заявки можно оставить у нотариуса, обратившись в ваш сельисполком либо в нотариальную контору Слуцкого района по телефону 4 15 06.
Графики выезда нотариусов заранее публикуются в СМИ, а также доводятся до сведения ответственных лиц в агрогородках и сельских исполнительных комитетах.
Также нотариус может выехать на дом к заинтересованному гражданину, который не может прийти сам по состоянию здоровья (об этом заранее необходимо предупредить нотариуса при обращении).