Нотариусы Слуцкого района обслуживают людей и на селе. Куда обращаться, чтобы они приехали

Как рассказала «Кур’еру» нотариус Елена Геджати, сотрудники нотариальной конторы Слуцкого района обслуживают население с выездом в агрогородки и другие населённые пункты.

Наиболее актуальной данная услуга стала в 2021 году из-за изменений в Закон Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности». Тогда сельские исполнительные комитеты лишились некоторых полномочий. Если раньше жители могли оформить, к примеру, завещания или доверенности в сельисполкомах, то с 3 января 2021 года они уже не имеют такой возможности.

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Сейчас в Слуцком районе нотариусы ведут приём в населённых пунктах, где есть сельисполкомы, а именно:

Весея,

Заполье,

Гацук,

Греск,

Исерно,

Козловичи,

Летковщина,

Лучники,

Лядно,

Октябрь,

Подлесье,

Танежицы,

Беличи,

Гольчичи,

Кирово,

Новые Рачковичи,

Покрашево,

Селище,

Серяги,

Сороги.

Нотариусы выезжают в район по утверждённому графику один раз в квартал на основании заявок жителей этих и близлежащих агрогородков и деревень. Заявки можно оставить у нотариуса, обратившись в ваш сельисполком либо в нотариальную контору Слуцкого района по телефону 4 15 06.

Графики выезда нотариусов заранее публикуются в СМИ, а также доводятся до сведения ответственных лиц в агрогородках и сельских исполнительных комитетах.

Также нотариус может выехать на дом к заинтересованному гражданину, который не может прийти сам по состоянию здоровья (об этом заранее необходимо предупредить нотариуса при обращении).