Нотариусы Слуцкого района обслуживают людей и на селе. Куда обращаться, чтобы они приехали

Отдел новостей
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Слуцкие нотариусы дадут бесплатную консультацию, Слуцк
Фото: pixabay.com

Как рассказала «Кур’еру» нотариус Елена Геджати, сотрудники нотариальной конторы Слуцкого района обслуживают население с выездом в агрогородки и другие населённые пункты.

Наиболее актуальной данная услуга стала в 2021 году из-за изменений в Закон Республики Беларусь «О нотариате и нотариальной деятельности». Тогда сельские исполнительные комитеты лишились некоторых полномочий. Если раньше жители могли оформить, к примеру, завещания или доверенности в сельисполкомах, то с 3 января 2021 года они уже не имеют такой возможности.

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Сейчас в Слуцком районе нотариусы ведут приём в населённых пунктах, где есть сельисполкомы, а именно:

  • Весея,
  • Заполье,
  • Гацук,
  • Греск,
  • Исерно,
  • Козловичи,
  • Летковщина,
  • Лучники,
  • Лядно,
  • Октябрь,
  • Подлесье,
  • Танежицы,
  • Беличи,
  • Гольчичи,
  • Кирово,
  • Новые Рачковичи,
  • Покрашево,
  • Селище,
  • Серяги,
  • Сороги.

Нотариусы выезжают в район по утверждённому графику один раз в квартал на основании заявок жителей этих и близлежащих агрогородков и деревень. Заявки можно оставить у нотариуса, обратившись в ваш сельисполком либо в нотариальную контору Слуцкого района по телефону 4 15 06.

Графики выезда нотариусов заранее публикуются в СМИ, а также доводятся до сведения ответственных лиц в агрогородках и сельских исполнительных комитетах.

Также нотариус может выехать на дом к заинтересованному гражданину, который не может прийти сам по состоянию здоровья (об этом заранее необходимо предупредить нотариуса при обращении).