Прошедшая неделя отметилась тем, что в «Кур’ер» со своими проблемами и вопросами обращались не только жители Слуцкого района, но и Витебска, Фаниполя. Сразу несколько человек откликнулись на публикацию о неполученных скидках для именинников в супермаркете. Жительница деревни высказала мнение о грамотном обращении с отходами в деревне и спросила, почему все платят одинаково. Случчанка рассказала об экстремальной езде по улице Вечеркевича и другое.

«Торжественно порезал эту карту»

Случчанин Виталий рассказал, как тоже сходил в магазин за скидкой для именинника, но ничего не получил. «Пошёл перед днём рождения в «Виталюр», думаю — закуплюсь к праздничному столу там, — сказал Виталий. — Купил продуктов примерно на 70 рублей. Пришёл домой и посмотрел в чек, сколько сэкономил. Оказалось – 12 копеек! Я позвонил им, а мне сказали: «На рыбу и мясо скидки нет». На кой чёрт такая карта! Такое чувство было, как будто напёрсточники меня провели. Я взял ножницы, торжественно порезал эту карту и выбросил в мусорное ведро. И сейчас даже за спичками в этот магазин не пойду. Спасибо, что такие вопросы поднимаете».

«Витушки» по 1,45 рубля оказались за 2,09»

Надежда Михайловна, жительница Витебска, поблагодарила за публикацию о неполученных в супермаркете скидках и рассказала свой случай. «Я перед Новым годом закупалась в гипермаркете (не «Виталюр» — Прим. редакции). Кроме всего прочего, всегда покупаю там «витушки» по 1,45 рубля. Беру пару, нам с мужем их хватает на четыре дня, — рассказала Надежда Михайловна. — Я беру их всегда, знаю, сколько стоят. Правда, в тот раз ценника не было. На кассе смотрю, пробивают по 2,09 рубля. Я говорю: «Стойте, они всегда стоили 1,45 рубля!» — «Подорожали», — ответила кассир. Но для 300-граммовой булочки сразу на 56 копеек — это слишком! Прошла неделя, зашла в их же магазин на другой улице. Смотрю – эти же «витушки» по 1,49. Глаза вылезли на лоб! Что это? Обман на каждом шагу, такая вот «удача в придачу». Я ещё могу понять, когда поднимают на 3-5 копеек, но не на треть цены сразу».

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Ночной звонок читателя

Читатель позвонил редактору «Кур’ера» в полпервого ночи, чтобы рассказать свою версию инцидента в магазине «Копеечка» в Слуцке, о котором мы писали на днях. Но поскольку звонки редакция принимает в рабочие дни до 17.00, разговор был перенесён на следующий день. Мужчина утверждал, что сотрудник магазина потребовал показать сумку, с которой был покупатель. После чего покупатель решил выяснить, почему его решили досмотреть, и был повален на пол другим работником.

Про вывоз мусора в деревне

Жительница деревни высказала своё мнение по поводу сбора мусора и экологичного отношения к отходам. «В пятницу, 7 января, в деревне Городище собирают ТБО. Одни выставляют по несколько больших мешков, а наша семья – один маленький пакет. И что? Большие мешки забрали, а наш пакет так и остался стоять. Повесила его на забор, чтобы не разодрали коты, — рассказала женщина. — Я звонила по этому поводу в ЖКХ. И узнала от работницы, что объём мусора со двора не должен превышать 4-х обыкновенных мусорных пакетов в неделю. А некоторые сдают всё подряд: листья, ветки, траву с землёй, бытовую технику. В деревне после праздников огромное количество пластика сдаётся. Никакой экологической культуры нет, да и профилактическая работа на эту тему не проводится. Мы макулатуру и пластик отдаём ученикам местной школы. Органику собираем в компостную яму. Что возможно, идёт на топку. Поэтому мусора почти нет. В то же время наблюдаю, как некоторые еженедельно выставляют мусор объёмом, превышающим лимит. А оплата берётся не за объём, а по числу жителей, прописанных в доме. Выходит, тот, кто создаёт меньше мусора, платит столько же. Думаю, что жителей нужно мотивировать грамотно относиться к отходам».

«Это жуть, просто жуть»

Случчанка рассказала о невозможности ездить по улице Вечеркевича. «Я каждый день еду на работу по улице Вечеркевича. Это просто мрак, — рассказала женщина. — Вот по Комсомольской до памятника дорога ещё есть, а дальше её просто нет. Утром темно, не знаешь, то ли по правой стороне ехать, то ли по левой. Это жуть, просто жуть. Яма на яме, просто кошмар. Обещали в 4-м квартале отремонтировать. Не знаю, если там что-то и подсыпали, то хватило, может, на неделю. Я плачу дорожные сборы. Это даже не сельская, а городская дорога. Почему я должна разбивать свою подвеску? Я не требую плиткой выкладывать, но хотя бы нормально проехать».

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