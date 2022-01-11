«Нападали на морги и забирали тела своих подельников». Коротко о том, что известно про события в Казахстане на утро 11 января

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите ОДКБ в понедельник назвал протесты в стране попыткой госпереворота, которая координировалась из единого центра и готовилась, возможно, годы.
- Также Токаев заявил, что в беспорядках принимали участие иностранные террористы. Он сказал, что доказательства подготовки террористической агрессии против Казахстана власти представят позже.
- Токаев отметил, что террористы по ночам нападали на морги и забирали тела своих подельников, а двум военным отсекли головы. И сказал, что у них было численное преимущество минимум в пять раз.
- Во вторник президент Казахстана проинформировал, что вывод военных стран ОДКБ из страны начнется через два дня.
- Токаев считает, что экономический ущерб от беспорядков в Казахстане может составить $2-3 млрд. Ещё он пообещал, что в течение двух месяцев власти примут программу по повышению доходов населения.
- Кроме того, Токаев назначил нового премьер-министра Казахстана. Им стал Алихан Смаилов.
- По состоянию на утро 11 января в Казахстане задержаны 9 900 участников акций протеста. Об этом объявило МВД. Напомним, что в понедельник власти страны сообщали, что задержанных почти 8 тысяч.
- В Минске задержали двух мужчин «за оскорбления и угрозы в адрес белорусских военных, направленных в составе миротворческой миссии ОДКБ в Казахстане».