В Слуцке прививают российской вакциной «КовиВак», созданной на основе убитого «целого» коронавируса

Слуцкая ЦРБ сообщает, что для иммунизации населения против COVID-19 используются четыре вакцины.
Это:
- Гам-КОВИД-Вак (Россия);
- КовиВак (Россия);
- Vero Cell (Китай);
- Спутник Лайт (Россия).
Вакцина «КовиВак» поступила в Слуцк в конце 2021 года, сообщили «Кур’еру» в Слуцком зональном ЦГиЭ.
Привиться против коронавируса можно в двух местах
В прививочном кабинете № 215 взрослой поликлиники:
- ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;
- суббота, воскресенье — с 9.00 до 19.30
в здравпункте медицинского колледжа:
- ежедневно в рабочие дни — с 14.00 до 19.30;
- суббота, воскресенье — с 9.00 до 19.30.
Телефоны, которые пригодятся:
- Регистратура Слуцкой взрослой поликлиники: 7 17 17 (рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30).
- Вызов терапевта на дом: 6 23 25 (в рабочие дни с 7.30 до 15.00); 7 17 17 (в субботу с 9.00 до 12.00).
- Приём заявок на выписку рецептов для инвалидов 1 и 2 группы и лиц старше 65 лет: 7 17 06 (с 9.00 до 12.00).
- «Горячая линия» Слуцкой ЦРБ: 7 17 34 (с 8.00 до 15.00 в рабочие дни). Специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях и куда обращаться.
- Консультативная помощь населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ: 7 15 08.
- «Горячая линия» Слуцкого ТЦСОН для заказа доставки продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам: 3 67 04.
- Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Слуцке можно по телефону 7 17 44.
СПРАВКА. «КовиВак» (Covivac) — вакцина на основе убитого «целого» (инактивированного) вируса, которая создана Центром имени Чумакова.
Вакцина «КовиВак» разработана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Учёные отмечают, что вакцинация «КовиВаком» чаще переносится более легко, чем «Спутником V». Вакцина была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. Такая же платформа используется в двух китайских вакцинах – Sinopharm и Sinovac. Вакцина «КовиВак» поступила в Беларусь в конце 2021 года, сообщает Минздрав.