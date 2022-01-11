В Слуцке прививают российской вакциной «КовиВак», созданной на основе убитого «целого» коронавируса

Слуцкая ЦРБ сообщает, что для иммунизации населения против COVID-19 используются четыре вакцины.

Это:

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Гам-КОВИД-Вак (Россия);

КовиВак (Россия);

Vero Cell (Китай);

Спутник Лайт (Россия).

Вакцина «КовиВак» поступила в Слуцк в конце 2021 года, сообщили «Кур’еру» в Слуцком зональном ЦГиЭ.

Привиться против коронавируса можно в двух местах

В прививочном кабинете № 215 взрослой поликлиники:

ежедневно в рабочие дни — с 9.00 до 19.30;

суббота, воскресенье — с 9.00 до 19.30

в здравпункте медицинского колледжа:

ежедневно в рабочие дни — с 14.00 до 19.30;

суббота, воскресенье — с 9.00 до 19.30.

Телефоны, которые пригодятся:

Регистратура Слуцкой взрослой поликлиники: 7 17 17 (рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30).

7 17 17 (рабочие дни с 7.30 до 19.30, в субботу с 9.00 до 14.30). Вызов терапевта на дом: 6 23 25 (в рабочие дни с 7.30 до 15.00); 7 17 17 (в субботу с 9.00 до 12.00).

6 23 25 (в рабочие дни с 7.30 до 15.00); 7 17 17 (в субботу с 9.00 до 12.00). Приём заявок на выписку рецептов для инвалидов 1 и 2 группы и лиц старше 65 лет: 7 17 06 (с 9.00 до 12.00).

для инвалидов 1 и 2 группы и лиц старше 65 лет: 7 17 06 (с 9.00 до 12.00). «Горячая линия» Слуцкой ЦРБ: 7 17 34 (с 8.00 до 15.00 в рабочие дни). Специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях и куда обращаться.

7 17 34 (с 8.00 до 15.00 в рабочие дни). Специалист может ответить на вопросы об организации работы Слуцкой ЦРБ во время пандемии, в каких случаях и куда обращаться. Консультативная помощь населению по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ: 7 15 08.

по медицинским вопросам в Слуцкой ЦРБ: 7 15 08. «Горячая линия» Слуцкого ТЦСОН для заказа доставки продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам: 3 67 04.

для заказа доставки продуктов и медикаментов пожилым гражданам и инвалидам: 3 67 04. Записаться на вакцинацию против COVID-19 в Слуцке можно по телефону 7 17 44.

СПРАВКА. «КовиВак» (Covivac) — вакцина на основе убитого «целого» (инактивированного) вируса, которая создана Центром имени Чумакова.

Вакцина «КовиВак» разработана по тому же принципу, что и классические вакцины от оспы, полиомиелита, кори и других вирусов. Учёные отмечают, что вакцинация «КовиВаком» чаще переносится более легко, чем «Спутником V». Вакцина была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года. Такая же платформа используется в двух китайских вакцинах – Sinopharm и Sinovac. Вакцина «КовиВак» поступила в Беларусь в конце 2021 года, сообщает Минздрав.