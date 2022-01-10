Любая хозяйка, перебирая вещи в доме, всегда видит, какие из них используются, а какие лежат много лет без движения. У меня таких скопилось уже несколько мешков. Выбрасывать не хочется, они вполне годны к употреблению. Кое-что отдала знакомым и стала думать, куда бы пристроить остальное с пользой. Наткнулась в интернете на слуцкую и солигорскую группы «Отдам даром». Полистала и пришла к интересному выводу.

Что где отдают

В группе «Отдам даром Солигорск» люди предлагают вещи для взрослых и детей, диваны, детские кроватки, люстры, технику на запчасти, клетки для птиц, кирпичи, оконные рамы и многое другое. Судя по комментариям, желающие находятся быстро. Видно, что группа живая, в ней больше 5000 участников. Последнее объявление датировано 3 января.

Зашла на страницу с таким же логотипом и названием «Отдам даром Слуцк». В группе 421 участник. Но она совсем пустая! Никто ничего не отдаёт, не предлагает. Нашла ещё одну группу «Отдам даром Слуцк» с другим логотипом. Она тоже малочисленная — 223 участника. Но кое-какие объявления там появляются, последнее — 5 декабря. Вещей предлагают не так много и почему-то здесь же и животных.

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Я подумала, почему так? Солигорчане более активные и продвинутые или случчанам просто нечего отдавать? Или всё, что представляет хоть какую-то ценность, они стремятся продать?

«Верю в закон сохранения энергии»

Считаю, что люди делают правильно, когда отдают вещи нуждающимся. Верю в закон сохранения энергии. Скопление ненужных вещей мешает, нарушает энергетическое пространство вокруг, к тому же собирает пыль. Освободив место от старого, быстрее приобретёшь что-то новое. Вещь будет «жить» и радовать кого-то дальше. Это экологично, ведь, меньше выбрасывая, а пользуясь вещами, которые не нужны кому-то, мы меньше покупаем, а соответственно, меньше создаём мусора.

И самое интересное: чем больше отдаёшь, тем больше получаешь. Тема получается даже не просто практическая, а философская. И, как мне кажется, отношение «отдам даром или продам» — не вопрос благосостояния человека, а больше его внутренних качеств. Кто-то будет продавать старый диван 20-летней давности, имея пару новых, потому что просто жалко. А кто-то отдаёт вполне хорошую вещь, думая, что ей обрадуется кто-то другой.

Когда отдаёшь просто так, слово «спасибо» очень положительно влияет на самочувствие дарящего. Ощущение того, что вещь используется и «живёт» дальше, радует и того, кто дарит, и того, кто получает.

Этот материал написан внештатным корреспондентом «Кур’ера». Вы тоже можете стать им! Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Неважно, работаете, учитесь или на пенсии — возраст не имеет значения. Редакция поможет вам освоить новые навыки: писать статьи, фотографировать и снимать видео. Звоните по телефону 375 (29) 329 29 34 (life). Или пишите на почту: info@kurjer.info.