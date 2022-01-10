В центре Слуцка возле ТЭЦ прорвало трубу. Фотофакт

Отдел новостей
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В центре Слуцка возле ТЭЦ прорвало трубу. Фотофакт
Фото: Олеся Белая

На улице Комсомольской в Слуцке днём 10 января прорвало трубу. Сотрудники и техника ЖКХ уже на месте, устраняют аварию. По словам работников, пока идёт ремонт, воду перекрыли.

В центре Слуцка возле ТЭЦ прорвало трубу. Фотофакт

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