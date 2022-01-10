Александр Петров прогулялся по Слуцкому рынку и городскому парку в прошедшие выходные и прислал фотографии в группу «Кур’ера» в соцсети «ВКонтакте» (vk.com/kurjer). Посмотрите на эти «осколки слуцкой жизни».

Реклама