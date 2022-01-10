О непредсказуемом походе в кинотеатр «Беларусь» на премьеру фильма «Чемпион мира» рассказал «Кур’еру» Владимир, житель Слуцка. Мужчина считает, что его опыт будет полезен и другим случчанам.

«Мы решили сводить сына на премьеру фильма «Чемпион мира». Он шахматами занимается. Ну и, судя по трейлеру, который был выложен в интернете создателями ленты, фильм воспитывает нужные качества: не сдаваться, добиваться поставленной цели, преодолевать трудности. Когда мы смотрели информацию о фильме в интернете, везде стояла возрастная отметка «+6». Сыну 10 лет.

Спланировали поход в кино и шли с настроением. Когда стал покупать билеты, то кассир спросила: «Сколько лет ребёнку?». Я ответил, что 10. Она сказала, что фильм для детей с 12 лет. Я поразился — как так? Везде в интернете создатели фильма пишут «6+»? Кассир сказала, что им недавно позвонили и сообщили, что возраст вдвое увеличили. На афише в кинотеатре было зачёркнуто и исправлено. Удивился, почему недостоверная информация размещена в интернете (спустя какое-то время, на сайте кинотеатра они тоже исправили).

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Я написал отзыв в книгу жалоб и предложений кинотеатра. Возмутился, что по их вине у нас сорвалось мероприятие, которое заранее планировали. В результате — потраченное время и разочарование. Я надеялся, что кинотеатр извинится перед нами за доставленные неудобства. Но этого не произошло.

Через три дня нам пришло письмо, в котором от лица Слуцкого филиала «Миноблкиновидеопроката» объяснили, что возрастной рейтинг фильма в России и Беларуси может различаться. Эта информация размещается в интернете и в кинотеатрах.

Самое интересное, оказывается, теперь с ребёнком в кино нужно идти по паспорту. Это было для меня шоком! До этого я считал, что документы могут потребовать при совершении правонарушения или на границе, но чтобы в кинотеатре… Эта история была нам с женой очень неприятна. Вряд ли мы в скором времени снова пойдём в кино.

Решил рассказать этот случай в надежде на то, что кинотеатр всё-таки извинится. И для того, что, может, будет полезно другим случчанам».