Убийства, оцепление Алматы, нота Кыргызстана, день траура. Главные события выходных и понедельника в Казахстане (коротко)

В Казахстане предыдущие три дня продолжалась протестная активность. Экс-главу Комитета нацбезопасности страны обвиняют в госизмене. А Кыргызстан встал на защиту своего гражданина: видео с избитым кыргызским музыкантом выложили казахские силовики.
Задержанные и убитые
- Днём 7 января МВД Казахстана сообщило, что все здания администраций в стране освобождены от участников беспорядков.
- Также 7 января появилась информация от МВД, что они задержали около 4 тысяч террористов. Задержанным грозят пожизненные тюремные сроки. Через день появилась информация, что казахстанская полиция задержала более 5 тысяч протестующих. А ещё позже — что задержанных почти 6 тысяч. В понедельник это число выросло до почти 8-ми тысяч человек.
- Казахстан начал расследование в отношении 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа «по признакам сговора в части установления и поддержания цен».
- Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Он был освобождён от должности 5 января.
- Полковника Комитета нацбезопасности Казахстана в понедельник нашли мёртвым в Нур-Султане, проводится расследование.
- Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева заявил, что бывший президент находится в Нур-Султане.
- В самом Алматы в субботу продолжалась стрельба. Город полностью окружили блокпостами.
- Понедельник, 10 января, власти Казахстана объявили днём национального траура. Средствам массовой информации власти рекомендовали не публиковать в этот день рекламный и развлекательный контент.
- Во время обстрела в Алматы погибла 4-летняя девочка.
Задержание, пытки и освобождение музыканта из Кыргызстана
Телевидение Казахстана в выходные распространило видео, где человек со следами избиения на лице «признаётся», что «незнакомые люди» предложили ему поучаствовать в протестах в Алматы за деньги.
Кыргызстанские СМИ сообщили, что на видео — пианист, руководитель джазового оркестра из Бишкека Викрам Рузахунов. Его узнали родные, в том числе мать, и коллеги.
В связи с задержанием пианиста Киргизия направила ноту Казахстану. Президент Киргизии Садыр Жапаров пообещал защищать своих граждан, если их несправедливо задержат в Казахстане. В понедельник Минюст Киргизии потребовал от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по факту пыток Рузахунова силовиками Казахстана. В понедельник Рузахунова освободили из-под стражи.
«Техническая ошибка» в публикации данных об умерших
Минздрав Казахстана в воскресенье сообщил, что число погибших за время массовых беспорядков в Казахстане достигло 164, в их числе три ребёнка (11, 15 и 4 года). Однако позже власти страны заявили, что публикация этих данных — техническая ошибка, и Минздрав их не давал.