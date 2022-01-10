Убийства, оцепление Алматы, нота Кыргызстана, день траура. Главные события выходных и понедельника в Казахстане (коротко)

В Казахстане предыдущие три дня продолжалась протестная активность. Экс-главу Комитета нацбезопасности страны обвиняют в госизмене. А Кыргызстан встал на защиту своего гражданина: видео с избитым кыргызским музыкантом выложили казахские силовики.

Задержанные и убитые

Днём 7 января МВД Казахстана сообщило , что все здания администраций в стране освобождены от участников беспорядков.

, что все здания администраций в стране освобождены от участников беспорядков. Также 7 января появилась информация от МВД, что они задержали около 4 тысяч террористов. Задержанным грозят пожизненные тюремные сроки. Через день появилась информация, что казахстанская полиция задержала более 5 тысяч протестующих. А ещё позже — что задержанных почти 6 тысяч . В понедельник это число выросло до почти 8-ми тысяч человек.

информация от МВД, что они задержали около 4 тысяч террористов. Задержанным грозят пожизненные тюремные сроки. Через день информация, что казахстанская полиция задержала более 5 тысяч протестующих. А ещё позже — что задержанных . В понедельник это число до почти 8-ми тысяч человек. Казахстан начал расследование в отношении 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа «по признакам сговора в части установления и поддержания цен».

в отношении 180 розничных продавцов сжиженного нефтяного газа «по признакам сговора в части установления и поддержания цен». Спецслужбы Казахстана задержали бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Он был освобождён от должности 5 января.

бывшего председателя Комитета национальной безопасности (КНБ) республики Карима Масимова по подозрению в государственной измене. Он был освобождён от должности 5 января. Полковника Комитета нацбезопасности Казахстана в понедельник нашли мёртвым в Нур-Султане, проводится расследование.

в Нур-Султане, проводится расследование. Пресс-секретарь Нурсултана Назарбаева заявил , что бывший президент находится в Нур-Султане.

, что бывший президент находится в Нур-Султане. В самом Алматы в субботу продолжалась стрельба. Город полностью окружили блокпостами.

стрельба. Город полностью блокпостами. Понедельник, 10 января, власти Казахстана объявили днём национального траура. Средствам массовой информации власти рекомендовали не публиковать в этот день рекламный и развлекательный контент.

днём национального траура. Средствам массовой информации власти рекомендовали не публиковать в этот день рекламный и развлекательный контент. Во время обстрела в Алматы погибла 4-летняя девочка.

Задержание, пытки и освобождение музыканта из Кыргызстана

Телевидение Казахстана в выходные распространило видео, где человек со следами избиения на лице «признаётся», что «незнакомые люди» предложили ему поучаствовать в протестах в Алматы за деньги.

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Кыргызстанские СМИ сообщили, что на видео — пианист, руководитель джазового оркестра из Бишкека Викрам Рузахунов. Его узнали родные, в том числе мать, и коллеги.

В связи с задержанием пианиста Киргизия направила ноту Казахстану. Президент Киргизии Садыр Жапаров пообещал защищать своих граждан, если их несправедливо задержат в Казахстане. В понедельник Минюст Киргизии потребовал от Генпрокуратуры возбудить уголовное дело по факту пыток Рузахунова силовиками Казахстана. В понедельник Рузахунова освободили из-под стражи.

«Техническая ошибка» в публикации данных об умерших

Минздрав Казахстана в воскресенье сообщил, что число погибших за время массовых беспорядков в Казахстане достигло 164, в их числе три ребёнка (11, 15 и 4 года). Однако позже власти страны заявили, что публикация этих данных — техническая ошибка, и Минздрав их не давал.