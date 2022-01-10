Герои публикаций «Кур’ера» 2021 года: что с ними сейчас

В 2021 году героями публикаций в печатном издании «Кур’ера» стали более 130 человек. Это люди, которые делились с читателями своими воспоминаниями, житейскими историями, радостями и проблемами.

Мы выбрали четырёх героев публикаций и спросили, как сейчас у них идут дела.

Реклама

1. Нина Симак зимует в приюте в Огородниках и попала в больницу

В октябре «Кур’ер» писал о 72-летней Нине Симак, одинокой пенсионерке из Слуцка. Она живёт в маленьком холодном доме, который признан непригодным для проживания. Женщина уже 12 лет стоит в льготной очереди на социальное жильё. Но предоставить его пенсионерке не могут, потому что дети-сироты, которые также стоят в очереди на соцжильё, в приоритете.

С 1 декабря Нина Петровна находится в отделении круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и людей с инвалидностью в деревне Огородники. Там ей дали место на льготных условиях как одинокой пенсионерке.

В приюте у женщины начались проблемы с ногами, и её положили в больницу. Там она простудилась и попала в инфекционное отделение. Когда «Кур’ер» 30 декабря связался с Ниной Симак, она сказала, что коронавирус у неё не подтвердился и что она собирается звонить в приют, чтобы её забирали из больницы.

Своим жилищным вопросом пенсионерка тоже занима­ется: недавно, по её словам, звонила в Администра­цию президента.

2. Николай Андреевич купил нормальную картошку

Большой резонанс среди читателей «Кур’ера» вызвала «народная новость» случчанина Николая Андреевича. Они с женой пошли на ярмарку и купили там два мешка картошки. А когда стали чистить, оказалось, что все клубни пораже­ны болезнью. Супруга Николая Андреевича так расстроилась, что даже заплакала.

Комментаторы «Кур’ера» писали, что сочувствуют семей­ной паре, некоторые рассказывали и свои похожие истории. Многие предлагали контакты тех, у кого можно купить хорошую картошку.

Как рассказал Николай Андреевич «Кур’еру», после того случая он ещё два раза ходил на ярмарку, чтобы разобраться с нечестными продавцами. Но их уже не встретил. А потом мужчина купил картошку нормального качества у знакомых.

3. Валерий Подобрый рассказал, что делом об исчезнувшей даче занялась милиция

В июле в «Кур’ер» обратился житель Слуцка Валерий Подобрый. Он рассказал, что его дети приехали на их семейную дачу в Брянчицах, а дома не нашли. Он пропал вместе со всеми вещами. При этом налог на дом мужчина исправно платил и после того, как строение исчезло, потому что по документам дом всё ещё существовал.

В сельсовете нашему корреспонденту сказали, что местные власти тут ни при чём, потому что они сносят заброшенные дома только после решения суда и только с ведома собственника. Специалист из сельсовета предположила, что дом кто-то разобрал и вывез.

В четверг, 30 декабря, Валерий Подобрый рассказал нашему корреспонденту, что после публикации этим делом занялась финансовая милиция, которая устанавливает, кто и почему уничтожил дом случчанина. Также на этот год Валерия, по его словам, освободили от налога на пропавшую дачу.

4. Валерия Рыбак поступила туда, куда и хотела, и ей там очень нравится

Девушка из Слуцка Валерия Рыбак, выпускница Слуцкой гимназии №1, этим летом сдала ЦТ по белорусскому языку на 100 баллов. Она рассказала «Кур’еру» про то, что ей помогло. А ещё — спела для нас на видео красивую песню «К табе, Беларусь». Мы спросили у Леры, как дела, и вот что она нам написала в ответ:

«Добры дзень! Справы ў мяне цудоўна. Паступіла ў БДЭУ на той факультэт, які і хацела — факультэт міжнародных бізнес-камунікацый. Мне вельмі падабаецца там, цудоўныя настаўнікі, і, што больш значна, я пазнаёмілася з класнымі людзьмі. Таксама хачу адзначыць, што ў БДЭУ ёсць шмат творчых калектываў, і я стала ўдзельнікам маладзёжнага камернага хору GIOCOSO, а таксама іграю на бас-гітары ў інструментальным ансамблі.

Яшчэ хачу сказаць, што паспела паўдзельнічаць у конкурсе «Студэнт года-2021», але не ў якасці студэнта, а была басісткай у творчым нумары».