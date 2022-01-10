В загоне Слуцкого лесхоза, который расположен в деревне Воробьёво (примерно 28 км от Слуцка), обитают лани европейские. Некоторые особи ручные, их можно покормить и погладить. Первый раз «Кур’ер» съездил к ручным оленям осенью 2019 года.

С тех пор случчане стали чаще бывать в Воробьёво. Год назад было намного больше снега, чем сейчас. Тогда мы публиковали фотографии и видео случчанки Дарии. На рождественских выходных в Воробьёво съездил Алексей Скрынников, внештатный корреспондент «Кур’ера». Он рассказал, что люди приезжают с хлебом, но олени едят его не очень охотно. А вот яблоки заходят за обе щеки. В комментариях к фотографиям в нашем Instagram (instagram.com/kurjer) читатели отмечали, что ещё лани любят сырую морковь.