На этой неделе готовимся встречать Старый Новый год. В День горячего чая есть также повод пригласить друзей на чашку горячего чая. 11 января, в Международный день «спасибо», почаще говорим вежливое слово. И поздравляем ледоваров.

Какие праздники в мире и в Беларуси отмечаются на этой неделе, какие интересные даты есть в истории страны, об этом расскажет календарь дат. Читайте обзор «Кур’ера».

10 января — Домочадцев день, или Рождественский мясоед. В этот день было принято собираться всей семьёй за столом, вместе выполнять домашние дела. Продолжаются гулянья, святочные гадания. С этого дня начинается пора свадеб, поскольку разрешается есть мясные блюда, и есть возможность накрыть богатый сытный стол. В Домочадцев день способны сбываться заветные семейные желания. Запрещалось ругаться и устраивать скандалы.

11 января — Международный день «спасибо». Цель – борьба с некультурным общением. Впервые «спасибо» появилось в парижском словаре-разговорнике, изданном в 1586 году. До XX века было более распространено слово «благодарю». По мнению психологов, выражение или получение признательности вызывает у человека повышенную выработку гормонов, в частности окситоцина. Он позитивно влияет на психоэмоциональное состояние организма.

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12 января — День горячего чая. Существует около 1500 сортов чая. Используйте этот день, чтобы попробовать новый вкус. Выпить чай вместе с друзьями — отличный способ общения.

12 января 1989 года состоялась Всесоюзная перепись населения. В Беларуси насчитали 10 200 200 человек. По итогам переписи населения 2019 года в нашей стране проживало 9 454 790.

13 января — Щедрец или Щедрый вечер. В этот день царит особая атмосфера волшебства. Среди молодых незамужних девушек популярны ритуалы гадания на суженого и дату будущей свадьбы. Для проведения магических обрядов используются специальные атрибуты: свечи, зеркала, вода, бумага, кольца, еловые ветки.

14 января — Старый Новый год. Традиция его отмечать идёт от расхождения Юлианского и Григорианского календарей, сейчас оно составляет 13 дней. А потому многие православные верующие от души могут отпраздновать Новый год и по старому стилю.

15 января — День рождения Википедии. Это интернет-энциклопедия, которая открыта не только для использования, но и для добавления и редактирования данных. Википедию официально открыли 15 января 2001 года. В 2022 году энциклопедия празднует 21-ю годовщину. Сайт Википедии принадлежит американскому некоммерческому благотворительному обществу «Фонд Викимедиа».

15 января 1938 года в Беларуси созданы первые области: Витебская, Гомельская, Минская, Могилёвская и Полесская (существовала до 1954 года). До этого территория республики делилась на губернии, а с 1924 года — на округа.

16 января — День ледовара. Это профессиональный праздник работников, которые заливают, прессуют и реставрируют лёд на площадках и ледяных аренах. 16 января 1901 года родился американец Фрэнк Замбони, который изобрёл ресурфейсер – комбайн, при помощи которого восстанавливают ледовое покрытие на катках.