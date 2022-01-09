Одного парня принял патруль за марихуану, другой просил полоскать рот прополисом перед поцелуем. Белоруски рассказывают о своих стрёмных свиданиях

От первых свиданий мы нередко ждём какой-то приятной романтики, химии, взаимного интереса, на котором потом можно построить крепкие отношения. Однако иногда первые встречи превращаются в адские приключения, после чего люди с радостью уносят ноги и вспоминают их лишь шутки ради. Onliner собрал несколько историй, в которых девушки делятся, как прошли их необычные и трешевые первые романтические встречи.

«Достал телефон и начал показывать фотки из морга»

Валерия живёт в Минске. Она много времени — по работе и не только — проводит в интернете и, соответственно, с парнями тоже знакомится в сети. Иногда эти встречи заканчивались диким фиаско, после чего девушка больше никогда не хотела встречаться с партнёром по свиданке. Вот парочка примеров.

— Эта история самая яркая, и она меня больше всего впечатлила, — говорит собеседница. — Я как-то познакомилась с парнем в Tinder, мы переписывались, всё было нормально, и он мне показался вполне адекватным чуваком. Приглашение на свидание я приняла. Встретиться договорились возле магазина «Океан» недалеко от площади Победы. Пока ехала, интуиция почему-то начала мне подсказывать развернуться обратно, но всё же решила человека не подводить. Некрасиво же. Выйдя из маршрутки, увидела вдали знакомого парня. Он стоял с каким-то подарочным пакетом. Я подумала: блин, идти на свидание с большим, немножко кринжовым пакетом — это как-то странно. Когда подошла к нему, он и вручил его мне. Знаете, что в нём оказалось? Фиалка в баночке из-под сметаны.

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Не знаю, где он её взял, может, сам пересадил или у бабушки купил, но это мне показалось даже милым, хотя и немного странным. Дальше мы отправились с ним перекусить на фуд-корт в «Песочницу». Не вымыв руки, он ел бургер, а после этого облизывал пальцы, что мне тоже не очень понравилось. Но самое ужасное произошло позже.

Он признался, что как-то сидел на работе, ему захотелось есть и он в этот момент читал рассказ Владимира Сорокина «Настя» с достаточно стрёмным содержанием о том, как семья поедала свою дочь. По словам парня, аппетит во время прочтения у него не проходил. Я подумала, что это как-то странновато. А потом он рассказал, что любит страшные истории и его знакомая присылала ему какие-то картинки из морга. И вот после этого мне стало действительно страшно, так как он эти картинки попытался показать мне. Я тут же сказала, что меня ждут срочные дела. Он попытался меня проводить, однако я отказалась. На вопрос «Увидимся ли мы ещё?» пришлось ответить, что я очень занята и это вряд ли произойдёт. Я возвращалась домой и смотрела, не было ли сзади за мной хвоста.

А ещё вспоминаю свидание с амстердамцем. Когда приехала в Нидерланды, у меня не было там знакомых и мне захотелось познакомиться с кем-то из местных. И опять стала общаться через Tinder. На этот раз с художником, уже не юным парнем — ему было под 40. Забрав меня на машине, предложил поехать на другой берег (для этого нужно было преодолеть расстояние на пароме) и поужинать в ресторане. Мы мило общались, пили вино и где-то уже после полуночи он предложил пойти к нему в мастерскую. На это прямо ответила: «Слушай, нет. Я правда устала. Хочу уже домой, спать. Целый день гуляла, но мы можем с тобой встретиться завтра».

По итогу он отвёз меня лишь до парома и сказал что-то вроде: «Ну, раз ты не захотела со мной в мастерской, то шагай дальше сама».

И я, собственно говоря, среди ночи одна добиралась домой на этом пароме, а потом ещё шла по «кварталу красных фонарей» и ела мороженое… Мне не было страшно, но он повёл себя негалантно.

«Перед поцелуем он предложил прополоскать рот прополисом»

Приятный парень, покупавший в магазине обои, сумел привлечь внимание всех девчонок из коллектива. Среди них оказалась и Ольга. Неожиданно познакомившись с ним в интернете, она рассчитывала на приятное первое свидание, а получила приключение, которое вряд ли теперь забудет.

— Я какое-то время работала продавцом в магазине, и у нас, девочек, был эталон красоты. Этот парень покупал у нас обои, и от него буквально у всех слюни текли. И тут вдруг неожиданность: нахожу его на одном из сайтов знакомств. Счастья были полные штаны. Мы познакомились с ним и договорились сходить на свидание. Странности начались буквально сразу. Встретиться решили возле одного из кафе, и он из-за тренировки опоздал на полчаса. Надежда посидеть и погреться в кофейне меня всё равно не покидала, но мой товарищ решил, что мы будем гулять. Ну что ж, окей. Когда всё-таки после длительной прогулки зашли в кофейню, он свернул куда-то не туда. Сделав ему замечание, услышала: «Если мы нравимся друг другу, почему бы нам не уединиться? У меня тут рядом квартира».

Меня он не убедил, и мы всё-таки пошли в кафе. Он заказал себе картошку и ел её салфеткой, чем дико меня смущал. Как объяснил, делал это из-за того, что боялся заболеть коронавирусом. Когда кафе закрылось и охрана попросила нас уйти, этот парень устроил скандал, уверяя, что они не имеют права нас выпроводить, пока мы не доедим. Спустя 15 минут я всё же уговорила его выйти. Но согласился он лишь при условии, что мы зайдём в туалет.

Ждала его ещё 15 минут, уже и официанты разошлись, и тут мне приходит сообщение: «Мне нужно было срочно уехать. Встретимся завтра». Я была в шоке, пошла к лифту, уже хотела позвонить подруге и похвастаться, что от меня впервые на свидании сбежал парень, как вдруг он опять появился передо мной. Как оказалось, парень так пошутил, а теперь решил меня проводить до машины.

Практически всю дорогу с ним не разговаривала, а когда начала — пожалела. Он, медик, признался, что у него в голове есть один таракан: перед поцелуем он всегда полощет рот прополисом и свою бывшую девушку об этом просил.

И от меня он тоже этого ждёт. А всё потому, что вирусы передаются через рот и он таким образом предостерегается. Это был провал.

Зато теперь среди моих друзей появилась шутка. Если кто-то скажет матное слово, сразу последует фраза: «Замолчи, а то прополощу сейчас твой грязный рот прополисом!»

«Парень пошёл покурить и пропал…»

А вот с жительницей столицы Александрой во время свидания произошла практически криминальная история. Вернее, с её ухажёром. Правда, узнала она об этом лишь спустя несколько недель.

— Далёкий 2005 год. Мне 17 лет. Когда была в гостях у подруги, познакомилась с парнем. Он очень активно проявлял интерес, всячески оказывал знаки внимания, ближе к концу вечера я всё-таки сдалась и оставила ему свой номер телефона. После этого он некоторое время атаковал меня звонками, эсэмэсками, и в итоге мы договорились с ним встретиться. Не помню, какая стояла пора года, но было холодно. Прогулявшись по Минску, мы решили зайти в кафе погреться и выпить кофе. Сделав заказ, молодой человек вышел покурить. Когда прошло 20 минут и кофе уже успел остыть, мне стало совсем неловко и я ему позвонила, однако телефон оказался недоступен. Всё выглядело очень странно, и я подумала, что мой ухажёр сбежал.

Деньги оплатить заказ у меня были, а проблем с самооценкой никогда не возникало. Подумала: ну, мало ли, разонравилась я ему. Может, разволновался человек. Значит, не судьба… Через полчаса я рассчиталась и поехала домой. По дороге обсудили по телефону с подругой странного парня и посмеялись, что при первой встрече хорошо меня не рассмотрел, а сейчас якобы я оказалась страшной. Однако через несколько недель произошло следующее. Мне позвонила всё та же подруга и сказала, что от знакомых дошли любопытные слухи. На выходе из кафе, где мы должны были пить кофе, этого парня принял патруль милиции: он курил марихуану. Так что мы пришли к выводу, что мне на том свидании ещё повезло.