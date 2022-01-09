«Личное время — это не совсем твоё время». Хореограф из Старых Дорог рассказала о своей работе

Светлане Велько 20 лет. Она хореограф и руководитель двух танцевальных коллективов в Центре культуры и отдыха Старых Дорог. С шести лет занимается танцами и при выборе будущей профессии другие варианты даже не рассматривала. Сегодня, 9 января, отмечается Международ­ный день хореографа. Светлана рассказала «Кур’еру», почему выбрала эту профессию, о плюсах и минусах, как оплачивается творческая работа и какие приметы соблюдают танцоры.

«Другие варианты даже не рассматривала»

«Ещё в детстве я хотела связать свою жизнь с акробатикой или танцами. Нравилось двигаться, у меня была хорошая пластичность и растяжка, — рассказала Светлана. — Но в Старых Дорогах не было секции акробатики, нужно было ездить в другой город. Остались танцы. В шесть лет мама отдала меня в школу искусств. Я занималась по классу хореографии и выступала в ансамбле «Росинка».

Другие варианты, кем быть, даже не рассматривала — только хореографом. Поступила в Минский государственный колледж искусств. После окончания вернулась в родной город. Начинала работать хореографом, а сейчас — руководитель и хореограф образцового ансамбля «Росинка» и руководитель современной студии танца.

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«Самое главное в танце — рассказать историю»

Районный центр культуры и отдыха — моё первое место работы. У меня три группы в «Росинке»: первая — малыши 6-7 лет, вторая — 10-летние, третья группа — дети 12-13 лет. А с ребятами постарше —14-18 лет — занимаюсь в современной студии танца.

В день провожу занятия с 2-3 группами. Перед праздниками они объединяются для репетиций. На подготовку танца иногда уходит месяц, но бывают и экстренные

ситуации, когда нужно придумать и выучить танец за более короткий срок.

Моя работа заключается в постановке танцевальных этюдов, творческих номеров, новогодних сказок. Иногда и самой приходится выступать. Немаловажно подобрать костюмы для номера, это тоже моя работа.

Самое главное в танце — рассказать историю. Когда задумываю танец, то иду от идеи, которую должен понять зритель. От этого отталкиваюсь при создании движений в танце.

Про трудности

Ожидания от работы и реальность совпали. Я хорошо понимала, чем придётся заниматься, ведь в «Росинке» танцевала сама, а сейчас здесь же и работаю.

Труднее всего заниматься с маленькими: энергии у них много. Иногда так развеселятся, что трудно успокоить. Я придерживаюсь правила — не повышать голос. Ситуацию стараюсь разрешить спокойно, хоть это порой и сложно. Например, хорошо действует игра в «молчанку»: кто скажет слово, тот проиграл. После занятий с малышами чувствуешь себя выжатым.

С детьми старшего возраста работа идёт более продуктивно, у них осознанное отношение к репетициям.

Про зарплату

Мой рабочий день официально длится с 8.30 до 18.20. Но иногда личное время — это не совсем твоё время: нужно где-то дополнительно порепетировать номер, съездить на мероприятие, концерт провести.

Зарплата порядка 600-700 рублей, могут быть премии в зависимости от объёма работы.

Что важно для танцора

Для хорошего старта нужен музыкальный слух, чувство ритма, пластичность, растяжка. Но все эти качества, считаю, можно в себе развить. Нужна физическая выносливость. Иногда приходится танцевать несколько часов подряд без перерыва. В этом танцоры не уступают спортсменам. Как и у них, у танцоров есть риск профессиональных травм, болезней спины, суставов. Но нужно понимать, что любые травмы — это промахи в технике.

Как стала королевой красоты

Был у меня и опыт участия в конкурсе «Мисс Минщина-2021», я стала победителем районного этапа. Областной этап проходил в Борисове, где я прошла в финал. Организаторы говорили, что болели за меня, им понравилось, что я всегда улыбаюсь, мягко иду и от меня исходят позитивные эмоции. Конкуренция была очень высокой, выматывали долгие репетиции и хождение на каблуках. Были небольшие стычки среди девушек из-за личной неприязни. В свою сторону негатива не ощущала.

Участие в конкурсе дало мне хороший опыт.

Плюсы и минусы профессии

Ни одно праздничное мероприятие не обходится без танцев, поэтому считаю свою профессию востребованной. Да и в жизни профессия помогает быть открытой, раскрепо­щённой. Красивая осанка — тоже хороший плюс для девушки. Ещё один плюс — с концертами можно посетить много разных городов и даже стран.

Работа с детьми — это титанический труд, где порой ты только отдаёшь и не получаешь взамен. Домой уходишь полностью опустошённой. Это основной минус.

Сейчас я участвую в конкурсе «Молодой лидер Минщины», где рассказываю про свою работу.

Приметы танцоров

До выступления нельзя фотографироваться — это главная примета. Перед выходом на сцену и руководитель, и танцоры говорят друг другу: «Улыбайся!». Это и подбадривает, и настраивает на успеш­­ное выступление.

Если на репетиции что-то пошло не так, важно донести: один сделал неправильно — переделываем все. Если же неудачный момент произошёл на сцене, самое главное — не растеряться. Когда ты танцуешь один, здесь проще, можно импровизировать. Когда в коллективе — важно продолжить и довести номер до конца. Танцевальный коллектив — это одно целое, так меня учили в колледже, так своих ребят учу я».

Этот материал написан внештатным корреспондентом «Кур’ера». Вы тоже можете стать им! Если вам интересно то, что происходит вокруг, вы следите за событиями, наблюдательны, коммуникабельны, хотите делиться информацией с тысячами людей, то пробуйте! Неважно, работаете, учитесь или на пенсии — возраст не имеет значения. Редакция поможет вам освоить новые навыки: писать статьи, фотографировать и снимать видео.