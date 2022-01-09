В 2021 году Фёдор Корзун зафиксировал на свою камеру немало мероприятий и праздников, которые проходили в Слуцком районе. В этот раз делимся с вами тем, что происходило в прошлом году в деревне Лучники. А именно День знаний и Яблочный Спас в храме Святителя Николая Чудотворца. А также видео с празднования Дня народного единства в Слуцке, в котором тоже участвовали жители деревни.

СПРАВКА. Фёдор Корзун — коренной житель Лучников. На протяжении нескольких десятилетий ведёт хронику Лучников и Слуцка. В архиве современного летописца — тысячи фотографий и сотни часов видеозаписи, на которых наши земляки, родные и знакомые.

Приятного просмотра!

Реклама

Видео: Фёдор Корзун, монтаж: Глеб Рулёв