Происшествия на больших выходных: в Солигорском районе ребёнок из-за аварии попал в реанимацию, а водитель, который его вёз, убежал

Одним абзацем. Утром в пятницу, 7 января, в деревне Огородники Слуцкого района на пожаре жилого дома погиб 53-летний мужчина.

Кроме того, по информации МЧС, в пятницу и в ночь на субботу на пожарах погибли ещё двое мужчин — в деревне Шупейки Светлогорского района и в деревне Селявичи Барановичского района.

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