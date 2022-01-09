Франция обязывает в рекламе автомобилей упоминать их альтернативу: пешие прогулки, велосипед или общественный транспорт

Во Франции с 1 марта автопроизводители будут обязаны упоминать в рекламе машин более экологичные варианты передвижения по городу. Примерно так же сейчас продвигают свою продукцию табачные и алкогольные компании — только с дисклеймером о вреде товара. Штраф за нарушение правила может достигать 50 тысяч евро, пишет «Нож».

Автопроизводители смогут добавить в рекламу одно из трёх утверждений на выбор: пользуйтесь машиной совместно, выбирайте общественный транспорт, передвигайтесь пешком или на велосипеде на короткие расстояния.

Требование распространяется на все виды рекламы на телевидении и радио, в печати и интернете.

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Новые правила — шаг к переходу на экологичный транспорт. С 2028 года во Франции будет запрещено рекламировать машины с выбросами более 123 граммов CO₂ на километр, то есть почти все популярные кроссоверы. В 2040-м в стране прекратят продавать автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями.