Утром 7 января в деревне Огородники Слуцкого района загорелся дом. Во время пожара погиб 52-летний мужчина. Об этом «Кур’еру» сообщили знакомые умершего.

Мужчина проживал один. Судя по обстановке в доме, в момент смерти он сидел в кресле, в котором до этого он, вероятно, уснул.

Вся комната, где был мужчина, выгорела. После пожара остались только кирпичные стены и тамбур. Крыша обвалилась. По словам соседей, утром люди не сразу заметили или услышали, что горит дом – высоким пламенем практически без дыма.

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Во время тушения сотрудники РОЧС не сразу обнаружили тело погибшего, так как оно обгорело полностью и было завалено обгоревшими предметами. К тому же сам мужчина был худощавый и не крупный. Чтобы окончательно установить личность погибшего, взяты образцы ДНК.

Официально РОЧС сообщает лишь о факте пожара в Слуцком районе. Другой информации нет. Причина пожара не известна.