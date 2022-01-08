Странные для нас виды отношений между мужчиной и женщиной

Традиционный для нас брак — не единственная форма отношений мужчины и женщины в мире. Более того, о большинстве способов взаимного договора мы даже не слышали — как, к примеру, о привычных для Индии сорорате или арабском левирате, пишет Trendymen.

Впрочем, тот же левират распространён не только в странах арабского мира. Это патриархальный тип взаимоотношений мужчины и женщины, где жену почившего мужа берёт замуж его брат или ближайший родственник. В первую очередь такой ход обусловлен заботой о женщине, которая оказывается в этой ситуации не защищена своим родом — невеста традиционно приходит из другой общины.

Принципиально сорорат схож с предыдущим обычаем, но в этом варианте уже подразумевается брак одновременно (иногда последовательно) с несколькими родными или двоюродными сёстрами. Такой тип взаимоотношений практикуется до сих пор во многих культурах Филиппин.

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Составной брак придумал и реализовал глава коммуны Джон Носе. Для 1848 года царившие в этом обществе нравы были весьма близки к современным, особенно защищались права женщин. Состоявшие в коммуне дамы имели возможность вступить в брак с любым её членом, притом без всяких порицаний.

Пожалуй, один из самых интересных и странных видов брака — индийский девадаси. Девочек из определённых каст с самого детства «сватали» целому храму, посвящённому какому-то святому. Взрослея, они оставались при этом заведении и посвящали всю жизнь поддержке его функционирования, отправляя и религиозные надобности паломников.

Брак на время и в наши дни не редкость на территории Ирана и похожих ему государств. Традиция обусловлена рядом общественных запретов на взаимоотношения женщины и мужчины.

Во все времена брачные отношения стремилось регулировать общество. Отсюда и появились эти странные формы контакта мужчин и женщин.