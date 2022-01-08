Сосудистый хирург дал совет тем, кто переболел ковидом

Сосудистый хирург Лео Бокерия, посоветовал всем переболевшим COVID-19 читать вслух. Делать это нужно по 15 минут каждый час. Это полезно для восстановления нормальной работы дыхательной мускулатуры, в том числе межрёберных мышц, пишет Smotrim.ru.

«Ничего более эффективного, чем читать вслух, в этой ситуации предложить невозможно. Можно даже описание холодильника читать, чтобы не так противно было», – отметил Бокерия, слова которого приводит РИА Новости.

Хирург вообще является сторонником активного образа жизни. Перед Новым годом он призвал провести праздники на ногах. Как рассказал Бокерия, у зимней ходьбы есть немало преимуществ: повышается уровень энергии, сжигаются лишние калории, отступает зимняя хандра, улучшается сон. Помимо этого, зимняя активность повышает уровень иммунитета, что немаловажно в период пандемии.

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Лео Бокерия – президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации», академик РАН.