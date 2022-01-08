«Идеальные каникулы — это путешествия». Слуцкие школьники рассказали, как мечтали и как их провели

Последние дни школьных каникул. Мы попросили школьников ответить на вопрос, какими они представляют себе идеальные каникулы и как они их провели? Вопросы ребятам задавала Ольга, ученица 7-го класса.

Виктор

«Для меня лучшие каникулы — это в деревне у бабушки. Там мои друзья. Ещё бы хотел поучаствовать в соревнованиях по спортивному ориентированию. Съездить в деревню получилось, а вот соревнований не было».

Катя

Реклама

«Для меня идеальные каникулы — это отдых от учёбы, почитать, поиграть с друзьями, посидеть в телефоне. Эти каникулы я сидела дома или встречалась с друзьями на улице».

Ян

«Каникулы хорошие — это когда гуляешь на улице с друзьями. Как получилось? Да. Встречался с друзьями. Ещё ходил в гости к бабушке».

Ольга

«Идеальные каникулы — это путешествия, новые впечатления. Мы много где раньше были: в Дудутках, Мире, Несвиже, Новогрудке. Хорошо гулять с друзьями. Но сейчас из-за коронавируса больше нахожусь дома. В эти каникулы научилась вязать. Связала себе кофту и несколько шапок».

Вероника

«Идеальные каникулы — это когда на улице отличная погода и есть возможность постоянно гулять. Ну так и получилось. Мороза не было, поэтому много гуляли, ну и дома была».

Ольга

«Лучше всего каникулы проводить в деревне, там хорошо. В эти каникулы я была дома, с семьёй».