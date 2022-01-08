Эксперимент с фотошопом: девушка попросила отредактировать её фото — 20 человек сделали это по-разному

Мари Саутард Оспина – бьюти-блогер, которая как-то решила провести эксперимент с собственной внешностью. Она выложила в Сети своё фото без макияжа и попросила совершенно незнакомых ей людей сделать её красивой. Она не поясняла, что именно стоит за этим словом, но ожидала получить отретушированные фотографии, где из неё — девушки плюс-сайз – сделают худую красотку, пишет Cosmopolitan.

В интервью изданию Bustle Мари рассказала, что обычно её фотографирует её бойфренд, который её любит и принимает такой, какая она есть. «Он всегда редактирует мои фото как-то. Но он не делает ничего из того, что ему кажется аморальным, — говорит она. – Свет, цвет – это да, конечно. Но никогда не «худит» меня и не убирает видимые складки на животе».

Всего поучаствовать в эксперименте согласились 20 человек из 18 стран – люди, которые профессионально занимаются ретушью фотографий. Их Мари нашла на сайтах фрилансеров и просто отдала им свой заказ. За обработку и «улучшайзинг» им заплатили гонорар – согласно их обычным расценкам.

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Реакция у всех, кто получил фото, была разная. Один человек сказал, что «на фото у тебя ужасное лицо, и я улучшу его», другой уточнил, не снимается ли Мари в фильмах для взрослых, но большинство просто взяли фото, чтобы сделать девушку на фото красивой, как и требовалось по ТЗ от заказчицы.

Все они прислали фотографии, которые затем девушка выложила в общий доступ. Она была приятно удивлена, что на большинстве фото изменения были минимальны, хотя кое-кто постарался на славу и отработал гонорар на все сто.

«Я была реально приятно удивлена, что на большинстве полученных фото я выгляжу собой, а не какой-то другой девушкой», — рассказала она.

Лишь ретушёры из трёх стран – Мексики, Украины и Латвии – обработали фотографии так, что внешность Мари изменилась. На присланных работах она выглядит более худой. Да и в целом обработка из Латвии оказалась самой впечатляющей и изменившей внешность девушки.

Оспина уверена, что результаты её эксперимента показывают, что в действительности общество уже движется к тому, чтобы ценить естественную красоту. А это значит, что есть шанс, что когда-то морщинки, седые волосы, родинки и лишние килограммы станут личным делом каждого, а не заботой общества.