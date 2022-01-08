На этой неделе случчане следили за протестами в Казахстане. В Слуцке, по словам врачей, акцент заболеваемости сместился с ковида на грипп. В первые дни нового года в нашем городе родились одни мальчики.

Об этом и не только — в обзоре событий за неделю.

В городе и районе

Первым младенцем, который появился на свет в Слуцком роддоме в 2022 году, стал мальчик . В этот же день родились ещё два младенца‚ тоже мальчики. Ночью и утром 3 января в Слуцке родились ещё два мальчика.

. В этот же день ещё два младенца‚ тоже мальчики. Ночью и утром 3 января в Слуцке родились ещё два мальчика. Стало известно, что в декабре свои должности покинули Пётр Еников, многолетний руководитель средней школы №6 Слуцка, и Алексей Стружинский‚ который работал заместителем главврача Слуцкой ЦРБ по медицинской части.

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Главный врач и главный санитарный врач Слуцкого района сообщили, что основная часть респираторной заболеваемости теперь приходится не на коронавирус, а на грипп. При этом превышения контрольного уровня по гриппу нет, лишь обычный сезонный рост заболеваемости.

Люди

Случчане Николай и Любовь Борисовец недавно получили звание «Праведники народов мира». В войну эта семья с риском для жизни спасла своих соседей-евреев. Слуцкая еврейская община с помощью «Кур’ера» отыскала дочь праведников.

В воскресенье, 2 января, умер Дмитрий Васько, житель Слуцка, который в 2020 году спас тонущую девочку в 11-м городке. Мужчине было всего 48 лет.

Экономика

В Беларуси приняли новый налоговый кодекс. Теперь повышенный налог ждёт тех, у кого расходы на определённую сумму превысят доходы и кто получил зарплату в конверте. Также появился новый налог для некоторых самозанятых. Поменялись условия по единому налогу и «упрощёнке». Суммы также изменились.

Происшествия

В воскресенье, 2 января, около 20.40 на трассе из Слуцка в Минск в Узденском районе маршрутка столкнулась с «Опелем». 24-летняя пассажирка «Опеля» погибла на месте. Доставлены в больницу девять пассажиров маршрутки и оба водителя.

В ночь на субботу, 8 января, обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немигу в Минске. Пострадавших нет.

Всю неделю продолжались протесты в Казахстане. В Алматы в результате стрельбы погибли десятки человек, пострадали сотни, тысячи задержаны. Среди убитых и раненых — и протестующие, и силовики, и другие люди. Страны ОДКБ, в том числе Беларусь, выслали в Казахстан своих военных.

Всё началось из-за повышения цен на сжиженный газ, затем власти страны вернули стоимость топлива на прежний уровень, но это уже не помогло. Протестующие поджигали и громили госучреждения и другие здания, делали баррикады.

На фоне ситуации ушёл в отставку Нурсултан Назарбаев, первый президент Казахстана, который управлял Советом безопасности и обладал широкими полномочиями. Совет возглавил нынешний президент Токаев.