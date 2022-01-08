Ночью в Минске на Немиге обрушилась пешеходная часть моста

В ночь на субботу, 8 января, обрушилась пешеходная часть моста через улицу Немига в Минске. Пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС Беларуси.
По сообщениям очевидцев, обрушение произошло около трёх часов ночи, пишет Onliner.
Из-за обрушения моста закрыто движение всех видов транспорта, включая общественный:
- по улице Немиге от улицы Городской Вал до улицы Янки Купалы;
- по улице Ленина от проспекта Независимости до улицы Мельникайте.
Там дежурят дополнительные наряды ДПС, установлены ограждения, дорожные знаки, запрещающие движение, а также информирующие о введении временных ограничений.
В МЧС добавили, что закрыта лестница, ведущая со стороны площади Свободы вниз к улице Немига. Также закрыт выход с одноименной станции метро со стороны Верхнего города в направлении обрушившегося прол`та моста. В направлении улицы Зыбицкой выход действует.
Серьёзно поврежден один из светофоров. Cтроительная техника демонтирует поврежденную конструкцию. Упавший пролёт полностью отсоединен от конструкции путепровода. Бетонные глыбы спасатели разрезают при помощи бензореза.