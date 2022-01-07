Контрактники из Беларуси, убитые протестующие и силовики. Что известно о событиях в Казахстане на 7 января (коротко)

В четверг и пятницу в Алматы продолжались беспорядки, сообщает ТАСС. В Казахстан направились вооружённые силы стран-участниц ОДКБ. В частности, из Беларуси. Убитые есть и среди протестующих, и среди казахских силовиков.

Школьные каникулы в Казахстане продлили до 17 января. А студенты вернутся на учёбу 24 января.

до 17 января. А студенты вернутся на учёбу 24 января. Россия перебросила в Казахстан свои подразделения и воинские части ВДВ. Ещё туда отправились 200 таджикских военных.

в Казахстан свои подразделения и воинские части ВДВ. Ещё туда отправились 200 таджикских военных. Вечером в четверг в Казахстан прибыла рота из состава 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси . Сообщается, что в составе белорусского подразделения нет солдат-срочников, только контрактники .

рота из состава 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных сил . Сообщается, что в составе белорусского подразделения нет солдат-срочников, только . Правительство Казахстана ввело на полгода предельные цены на сжиженный газ и бензин, а также мораторий на повышение коммунальных тарифов из-за акций протеста.

на полгода предельные цены на сжиженный газ и бензин, а также мораторий на повышение коммунальных тарифов из-за акций протеста. В четверг 6 января в Алматы продолжались погромы и беспорядки. Журналисты сообщали о стрельбе и взрывах в Алматы. Интернет в стране то включают, то отключают.

🔴💥⚡#Kazahkstan

Des manifestants prennent le fusil d'un policier à #Almaty. L'arme semble être un fusil de chasse tactique (similaire aux variantes Mossberg 500/590) #KazakhstanProtests pic.twitter.com/hAaG3hBT51 — Pabloneruda54 (Secours) (@Pabloneruda54S) January 6, 2022

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