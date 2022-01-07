Контрактники из Беларуси, убитые протестующие и силовики. Что известно о событиях в Казахстане на 7 января (коротко)

В четверг и пятницу в Алматы продолжались беспорядки, сообщает ТАСС. В Казахстан направились вооружённые силы стран-участниц ОДКБ. В частности, из Беларуси. Убитые есть и среди протестующих, и среди казахских силовиков.
- Школьные каникулы в Казахстане продлили до 17 января. А студенты вернутся на учёбу 24 января.
- Россия перебросила в Казахстан свои подразделения и воинские части ВДВ. Ещё туда отправились 200 таджикских военных.
- Вечером в четверг в Казахстан прибыла рота из состава 103-й воздушно-десантной бригады сил специальных операций Вооруженных сил Беларуси. Сообщается, что в составе белорусского подразделения нет солдат-срочников, только контрактники.
- Правительство Казахстана ввело на полгода предельные цены на сжиженный газ и бензин, а также мораторий на повышение коммунальных тарифов из-за акций протеста.
- В четверг 6 января в Алматы продолжались погромы и беспорядки. Журналисты сообщали о стрельбе и взрывах в Алматы. Интернет в стране то включают, то отключают.
🔴💥⚡#Kazahkstan
Des manifestants prennent le fusil d'un policier à #Almaty. L'arme semble être un fusil de chasse tactique (similaire aux variantes Mossberg 500/590) #KazakhstanProtests
— Pabloneruda54 (Secours) (@Pabloneruda54S) January 6, 2022
- К вечеру четверга в Алматы освободили от протестующих центральную площадь и резиденцию президента. К тому времени погибли 18 и пострадали 748 казахских силовиков. Сообщалось, что одного из них обезглавили.
- Утром 7 января казахские власти сообщили, что убиты 26 участников протестов, 18 ранены и более 3 тысяч человек задержаны.
- Водитель съёмочной группы телеканала «Алматы» погиб от пули во время перестрелки возле резиденции президента, ещё один журналист пострадал.
- Утром в пятницу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что «конституционный порядок в основном восстановлен во всех регионах страны».
- Позже стало известно, что в Алматы протестующие забаррикадировали здание телеканала «Мир». На улице лежали тела погибших. Позже здание телеканала загорелось. В городе 7 января продолжилась стрельба.