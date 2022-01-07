Реакция западной прессы о протестах в Казахстане

«Назарбаев и его семья монополизировали все сектора — от банков до дорог и газа. Эти протесты — против коррупции», — цитирует Guardian участницу протестов Зауреш Шекенову, 55-летнюю жительницу Жанаозена, города в Мангистауской области Казахстана, где начались все эти волнения.

До сих пор Назарбаев официально признавался «лидером нации» и считался теневым руководителем государства, несмотря на транзит власти. Но судя по всему, это изменится, пишет New York Times. Уже снят с должности первого заместителя главы Службы национальной безопасности страны племянник Назарбаева Самат Абиш, а сам он лишился должности главы Совета безопасности, отмечает Би-би-си.

«Все началось с роста цен на газ, но настоящая причина протестов — плохие условия жизни людей, высокие цены, безработица, коррупция»,- утверждает она.

«Власти пробуют всё возможное, чтобы успокоить ситуацию — и обещаниями, и угрозами, но пока это не работает, — говорит алматинский политолог Досым Сатпаев. — Будет имитация диалога, но в основном режим ответит силой, потому что у них нет других инструментов».

«Люди сыты по горло коррупцией и непотизмом, а власти не слушают людей… Мы хотим, чтобы президент Токаев провел реальные политические реформы или же ушел и провел честные выборы», — цитирует газета активиста гражданского движения «Проснись, Казахстан» Дархана Шарипова.

В Казахстане явно существует широкое недовольство, заключает Guardian, но многолетняя зачистка политического поля привела здесь к тому, что известных политических фигур, способных объединить протестующих, нет. Поэтому протесты выглядят в основном бесцельными.

Британская Times, тем временем, замечает, что в среду из Казахстана в Россию вылетело по меньшей мере 10 частных самолетов. По неподтвержденным сообщениям, пишет газета, члены политической элиты бежали из страны.

Вооруженная агрессия или народные волнения?

Как напоминает издание Eurasianet, эта статья предполагает, что в случае агрессии против любого государства-члена ОДКБ, по его запросу, все другие государства-члены должны немедленно предоставить ему необходимую помощь, в том числе военную.

Нет никаких указаний на то, что народные волнения в Казахстане имеют какое-либо внешнее происхождение, пишет Eurasianet, но это линия, которую проводят осажденные власти Казахстана.

«Казахстан сталкивается с вооруженной агрессией со стороны террористических групп, обученных за пределами страны», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.

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Это первый раз, когда ОДКБ согласилась развернуть вооруженные силы для поддержки союзника. Она отказала по крайней мере в двух просьбах: Кыргызстана во время беспорядков в 2010 году и Армении в 2021 году.

Богатство для избранных

New York Times приводит мнение участника протестов в Актау и активиста правозащитного движения Мухтара Умбетова, считающего, что корень проблемы в отсутствии в стране демократического процесса. Казахстанские власти, по его словам, отняли у людей все законные пути участия в политике.

«У людей нет никаких политических представителей, которые могли бы решить проблемы, существующие в стране, — сказал он в интервью газете. — Казахстан богат, но его природные ресурсы не работают на благо всех, они работают в интересах маленькой группы людей».

При чем здесь США

Но события в Казахстане имеют значение и для США, пишет New York Times, так как это важная страна для американских энергетических интересов. Компании Exxon Mobil и Chevron вложили десятки миллиардов долларов в месторождения на западе Казахстана — как раз там, где начались протесты.

Правительство Казахстана, поддерживая тесные отношения с Москвой, культивировало такие же тесные отношения с Вашингтоном, видя в американских инвестициях противовес российскому влиянию.

В свою очередь, американское правительство, отмечает газета, уже давно намного менее критично относится к постсоветскому авторитаризму в Казахстане, чем в России или Беларуси.