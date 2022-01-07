Реакция западной прессы о протестах в Казахстане

BBC News
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Реакция западной прессы о протестах в Казахстане, Слуцк
Фото: с сайта BBC News

Гнев протестующих в Казахстане во многом направлен против Назарбаева, сосредоточившего в своих руках за долгие годы правления огромную власть, отмечает Guardian.

До сих пор Назарбаев официально признавался «лидером нации» и считался теневым руководителем государства, несмотря на транзит власти. Но судя по всему, это изменится, пишет New York Times. Уже снят с должности первого заместителя главы Службы национальной безопасности страны племянник Назарбаева Самат Абиш, а сам он лишился должности главы Совета безопасности, отмечает Би-би-си.

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«Назарбаев и его семья монополизировали все сектора — от банков до дорог и газа. Эти протесты — против коррупции», — цитирует Guardian участницу протестов Зауреш Шекенову, 55-летнюю жительницу Жанаозена, города в Мангистауской области Казахстана, где начались все эти волнения.

«Все началось с роста цен на газ, но настоящая причина протестов — плохие условия жизни людей, высокие цены, безработица, коррупция»,- утверждает она.

«Власти пробуют всё возможное, чтобы успокоить ситуацию — и обещаниями, и угрозами, но пока это не работает, — говорит алматинский политолог Досым Сатпаев. — Будет имитация диалога, но в основном режим ответит силой, потому что у них нет других инструментов».

«Люди сыты по горло коррупцией и непотизмом, а власти не слушают людей… Мы хотим, чтобы президент Токаев провел реальные политические реформы или же ушел и провел честные выборы», — цитирует газета активиста гражданского движения «Проснись, Казахстан» Дархана Шарипова.

В Казахстане явно существует широкое недовольство, заключает Guardian, но многолетняя зачистка политического поля привела здесь к тому, что известных политических фигур, способных объединить протестующих, нет. Поэтому протесты выглядят в основном бесцельными.

Британская Times, тем временем, замечает, что в среду из Казахстана в Россию вылетело по меньшей мере 10 частных самолетов. По неподтвержденным сообщениям, пишет газета, члены политической элиты бежали из страны.

Реакция западной прессы о протестах в Казахстане, Слуцк
Люди выходят на улицу, потому что у них нет других способов высказать свое недовольство властью

Вооруженная агрессия или народные волнения?

Как напоминает издание Eurasianet, эта статья предполагает, что в случае агрессии против любого государства-члена ОДКБ, по его запросу, все другие государства-члены должны немедленно предоставить ему необходимую помощь, в том числе военную.

Нет никаких указаний на то, что народные волнения в Казахстане имеют какое-либо внешнее происхождение, пишет Eurasianet, но это линия, которую проводят осажденные власти Казахстана.

«Казахстан сталкивается с вооруженной агрессией со стороны террористических групп, обученных за пределами страны», — говорится в заявлении Министерства иностранных дел.
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Это первый раз, когда ОДКБ согласилась развернуть вооруженные силы для поддержки союзника. Она отказала по крайней мере в двух просьбах: Кыргызстана во время беспорядков в 2010 году и Армении в 2021 году.

Богатство для избранных

New York Times приводит мнение участника протестов в Актау и активиста правозащитного движения Мухтара Умбетова, считающего, что корень проблемы в отсутствии в стране демократического процесса. Казахстанские власти, по его словам, отняли у людей все законные пути участия в политике.

«У людей нет никаких политических представителей, которые могли бы решить проблемы, существующие в стране, — сказал он в интервью газете. — Казахстан богат, но его природные ресурсы не работают на благо всех, они работают в интересах маленькой группы людей».

При чем здесь США

Но события в Казахстане имеют значение и для США, пишет New York Times, так как это важная страна для американских энергетических интересов. Компании Exxon Mobil и Chevron вложили десятки миллиардов долларов в месторождения на западе Казахстана — как раз там, где начались протесты.

Правительство Казахстана, поддерживая тесные отношения с Москвой, культивировало такие же тесные отношения с Вашингтоном, видя в американских инвестициях противовес российскому влиянию.

В свою очередь, американское правительство, отмечает газета, уже давно намного менее критично относится к постсоветскому авторитаризму в Казахстане, чем в России или Беларуси.