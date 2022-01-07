«Обещали 10%, а дали — ноль». Случчанка рассказала, как сходила за скидкой для именинников в супермаркет Слуцка

Случчанка рассказала «Кур’еру», по её мнению, поучительный для других случай, который произошёл с ней в крупном супермаркете Слуцка.

«Я часто беру продукты в «Виталюре», есть и карта этого магазина. Накануне дня рождения мне пришло сообщение на телефон от этого магазина. Предлагали сделать покупки и получить персональную скидку для именинника — 10%.

Собрались с подругой и пошли. Купила полуфабрикаты из мяса, сыр, колбасу. Когда подошла к кассе, то сказала, что хочу получить скидку для именинника. Предоставила карту «Виталюра», пенсионное удостоверение, паспорт, где указан день рождения. «Всё соответствует!» — сказала кассир. Она сказала, что скидка не распространяется на алкогольную, табачную продукцию, акционные товары. Но их у меня не было.

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Когда я отошла от кассы и посмотрела в чек, то было такое разочарование. Мне сделали скидку только на пакетик — 9 копеек. А на все остальные продукты — ноль! Почувствовала себя обманутой, но разбираться не пошла, чтобы не портить и так испорченное настроение.

Как, беря товар с полки, я могла узнать, что на него мне скидку не сделают? Никаких списков нигде не висит. Зачем тогда эту рекламу давать, если получить можно только разочарование. Вот была подобная акция для именинников в магазине «Радуга» на ул. 14 Партизан. Так приходил, показывал паспорт — и вручали коробку конфет. Всё понятно. А тут обещали в подарок скидку — где она? Рассказываю об этом, чтобы предупредить других, которые понадеются на подарок и не получат ничего.

Узнали у «Виталюра», почему так получилось

«Кур’ер» позвонил в Сектор заботы о клиентах магазина «Виталюр», описал ситуацию и спросил: «Почему так получилось и как узнать покупателю до оплаты, получит ли он на эти товары скидку по акции для именинника?»

Специалист сектора попросила назвать данные чека покупательницы и сказала, что на продукты в чеке покупательницы акция для именинника не распространяется.

Она пояснила, что скидки предоставляются по программе лояльности, с которой покупатель может ознакомиться на сайте или в «Уголке для покупателя» в магазине. Там есть список товаров, на которые скидка не распространяется. Это:

товары, цены на которые снижены (участвуют в акции, уценённый товар);

упаковка (пакеты, лотки, контейнеры, коробки);

табачная продукция;

алкоголь, пиво, напитки слабоалкогольные;

товары, цены и наценки на которые регулируются государством;

иные товары на усмотрение организатора программы.

Чтобы покупателю узнать, распространяется ли скидка на товар, который он хочет купить, нужно обратиться к сотруднику торгового зала.

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