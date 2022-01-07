Новости региона: в Старых Дорогах открылась диагностическая станция, а Солигорское ЖКХ ждёт отзывов в соцсетях

В Старых Дорогах открылась диагностическая станция

Накануне Нового года в Старых Дорогах открылась диагностическая станция №248, где можно пройти технический осмотр автомобилей.

Раньше, чтобы пройти техосмотр, стародорожанам приходилось ехать за полсотни километров в Слуцк или Любань. Теперь давняя проблема решена.

Диагностическая станция в Старых Дорогах отвечает современным требованиям. В частности, оборудование для проверки подвески автомобиля на голову выше аналогов на других станциях и для Беларуси пока является новинкой. Для удобства стародорожских автолюбителей организуется предварительная запись.

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Коммунальщики идут в соцсети

Сфера ЖКХ традици­онно вызывает множество вопросов у горожан. Зачастую жители ищут ответы на волнующие вопросы в местных СМИ, городских пабликах и чатах.

Солигорское коммунальное предприятие «ЖКХ «Комплекс» заявило, что для более оперативного реагирования специалистов приглашает горожан задавать вопросы напрямую в социальных сетях предприятия: vk.com/solgkhby, instagram.com/solgkh, t.me/solgkh.