После спада, вызванного пандемией в 2021 году, мировая экономика оправилась, и в 2022 году большинство аналитиков ожидают устойчивого восстановления. Однако экономическому росту способны помешать ряд факторов, пишет «Белорусы и рынок».

Новый вариант коронавируса

«Омикрон» обрушил биржевые индексы и заставил рынки колебаться, пока инвесторы пытались оценить экономические последствия новой мутации. Предполагается, что в дальнейшем будут появляться новые штаммы COVID-19 и один из них станет «супер-вариантом», который может привести к проблемам для глобальной финансовой системы и подорвёт восстановление мировой экономики. При таком сценарии продолжится кризис логистической инфраструктуры. Ранее это привело к заоблачным ценам на морские перевозки и нестабильным графикам доставки.

Геополитическая напряжённость

Растёт напряжённость в отношениях между Западом и Россией. А полный разлад между Россией, Украиной и Западом может обернуться ростом цен на газ и нефть. Отношения США и Китая тоже резко обострились — из-за Тайваня. «Война сверхдержав» — наихудший сценарий, который заморозит связи между двумя крупнейшими экономиками мира, цитирует агентство Bloomberg ilex.by. Это вызовет коллапс на фоне того, что Тайвань производит полупроводники, которые имеют важнейшее значение для глобального производства всего, от смартфонов до автомобилей.

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Китайские катаклизмы

Темпы роста ВВП КНР в третьем квартале 2021 года резко замедлились на фоне энергетического кризиса, проблем в цепочках производства, повышения цен на сырьё. Аналитики прогнозируют, что в 2022 году рост экономики Китая составит чуть свыше 5%. Замедление роста второй крупнейшей экономики в мире определённо добавит забот инвесторам в 2022 году.

Высокая инфляция

Нехватка сырья и компонентов в совокупности с высокими ценами на энергоносители привели к тому, что годовая инфляция в еврозоне в ноябре ускорилась до 4,9%, что является рекордом с июля 1991 года. Как ожидают в Европейском центральном банке, инфляция понизится, как только будут сглажены последствия глобального дисбаланса между спросом и предложением. Поскольку сбои в цепочках поставок продлятся дольше, чем предполагалось ранее, инфляция, как ожидается, продолжит расти в Европе на протяжении большей части 2022 года.

Кризис в США

Датский Saxo Bank ежегодно готовит «шокирующие прогнозы» для мировой экономики. На этот раз банк предрекает упадок Facebook и Spotify, бунт женщин-трейдеров и радикальный прорыв в медицине, а также глобальный кризис в США. Последнее, больше всего, вызывает беспокойство.