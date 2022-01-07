«Но этому выбору противостоят современные соблазны»… Рождественское послание для случчан

Возлюбленные архипастыри, пастыри, монашествующие и все верные чада Белорусской Православной Церкви!

Ныне наши сердца исполнены светлой и торжественной радостью о родившемся в мир Спасителе, ныне каждый из нас слышит ангельский глас: «Слава в вышних Богу и на земле мир, в человеках благоволение» (Лк. 2,14). Снова и снова Праздник Рождества Господа нашего Иисуса Христа вселяет в наши сердца радость, надежду.

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В чём же источник этой сердечной радости и духовного ликования? Святитель Дмитрий Ростовский, раскрывая значение слов апостольского, говорит: «Он так возлюбил нас, что расточил нам все имение Своего небесного богатства и, как бы не имея больше ничего, что бы дать, в конце концов дал нам Самого Себя». Рождество Христово говорит о великой любви Бога к человеку, любви, которую полностью не может вместить и понять ни человеческий, ни даже ангельский ум.

О мире на земле воспевают ангелы в день Рождества Спасителя. «Мир вам!» — возвещает Господь Своим ученикам. Именно мира не доставало человечеству во все времена. Мира и согласия мы желаем нашему народу. И сегодняшнее торжество указывает нам на то твёрдое основание, на котором мы можем строить мирные взаимоотношения и в наших семьях, и в обществе, и между народами. Вера в воплотившегося Бога, возлюбившего нас, ответная любовь человека к своему Творцу, исполнение Его заповедей, забота и попечение о ближних — вот путь, о котором Господь говорил ещё пророку Моисею: «Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё» (Втор. 30,19).

Сегодня эти слова особенно актуальны. Снова перед всем человечеством и нашим народом стоит выбор. С одной стороны Господь предлагает нам Свою всесильную помощь и открывает путь, на котором мы обретём мир, согласие, сердечную радость и сможем с надеждой смотреть в будущее. Но этому выбору противостоят современные соблазны, открыто предлагающие отказ от нравственных норм и ограничений, забвение духовного наследия с попыткой построить общество вне Божественных понятий святости и правды.

В событиях, которые сопровождали Рождество Спасителя, не было ничего случайного. Он приходит в мир так, как приходит в него каждый человек — через рождение от матери. Евангелие повествует нам о том, что Господь воспитывается в семье, находится в послушании своему нареченному отцу, у Него есть земные родственники и земная родословная. Своё первое чудо Христос совершит на брачном пире в Кане Галилейской.

Тем самым Господь благословляет и освящает союз мужчины и женщины, установленный Богом ещё на заре человеческой истории. Не случайно сегодня именно семья и благословенные Богом отношения между супругами, родителями и детьми особенно страдают от разрушающего веяния «духа века сего». Поэтому на нас, христианах, лежит великая ответственность в деле сохранения этого Божественного установления.

Семья является не просто институтом или ячейкой общества, а величайшим даром Бога человечеству. Именно семейные отношения создают благодатную среду, в которой человек способен научиться любви и взаимной ответственности, достичь высоких образцов нравственной жизни. Семью называют малой церковью — частью и образом Церкви Вселенской. В ней люди пребывают вместе, молятся, заботятся друг о друге, стараются понять друг друга, во взаимном смирении преодолевают свои несовершенства. И благословенная Богом семья, в которой есть любовь, доверие и согласие, воистину может стать образом рая на земле.

Желаю вам всем, дорогие о Господе братья и сестры, всемерной и непреходящей радости о родившемся Богомладенце. Пусть мир, о котором ныне возвещают ангелы, пребывает в сердце каждого человека, в наших семьях, трудовых коллективах, во всём нашем Отечестве и за его пределами. Доброго вам здравия, духовной мудрости и всесильной помощи Божией на всех жизненных путях. Да ниспошлёт Господь всем нам, и особенно нашим семьям, благоденственное и мирное житие во всяком благочестии и чистоте!

Вениамин, митрополит Минский и Заславский,

Патриарший Экзарх всея Беларуси