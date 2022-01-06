На рынке продают самую разную свёклу. Кроме свежей есть маринованная по 7 рублей за килограмм, варёная — по цене 2,5 рубля за килограмм. Подорожали рулетики из капусты с морковью на 1 рубль — 8 рублей за килограмм. Грибы продают дорого. Солёные грузди — 10 рублей за килограмм, а маринованные зелёнки за 1 литр просят 13 рублей. Сушёную щуку среднего размера оценивают от 5 до 7 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты, и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 14.00 часов четверга, 6 января.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм
- Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм
- Картофель – 1,55 рубля за 1 килограмм
- Помидоры — 6 рублей за 1 килограмм
- Огурцы большие – 6,7 рубля за 1 килограмм
- Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм
- Свёкла свежая – 1,79 рубля за 1 килограмм
- Тыква – 2 рубля за 1 килограмм
- Перец – 7,5 рубля за 1 килограмм
- Лук репчатый – 1,2 рубля за 1 килограмм
- Чеснок свежий – 0,5- 1 рубля за головку
Фрукты
- Апельсин – 4-5 рублей за 1 килограмм
- Грейпфрут – 3,8 рубля за 1 килограмм.
- Мандарины – 5-6 рублей за 1 килограмм
- Яблоки домашние – 2 рубля за килограмм
- Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм
- Виноград – 4,5-6,5 рубля за 1 килограмм
- Лимоны – 5 рублей за 1 килограмм
- Киви – 5,5 рублей за 1 килограмм
- Бананы — 3 рубля за 1 килограмм
- Гранат – 6 рублей за 1 килограмм
- Хурма – 5 рублей за 1 килограмм
Ягоды
- Шиповник – 5 рублей за 5 литров
- Боярышник – 1 рубль за 1 литр
- Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.
Разное
- «Хреновина» – 3,5 рубля за 0,5 литра
- Щавель консервированный — 3 рубля за 0, 5 литра
- Капуста квашеная – 4 рубля за 1 килограмм
- Капуста квашенная с клюквой – 4,5 рубля за 1 литр
- Рулетики из капусты и моркови – 8 рублей за 1 килограмм
- Свёкла отварная — 2,5 рубля за 1 килограмм.
- Грузди солёные — 10 рублей за 1 килограмм.
- Грибы маринованные зелёнки – 13 рублей за 1 литр
- Мёд — 8 рублей за 0,5 литра
- Лечо домашнее – 3,5 рубля за 0, 5 литра
- Свёкла маринованная — 7 рублей за 1 килограмм
- Чеснок маринованный — 5 рублей за 0,5 литра
- Яйцо домашнее — 4,5 рубля за 1десяток
- Зелень (петрушка) – 0,5 рубля за 1 пучок
- Орех грецкий узбекский – 10 рублей за 1 килограмм
- Орех грецкий чищенный — 20 рублей за 1 килограмм
- Семечки тыквенные сушённые – 1 рубль стакан, 200 грамм
- Заштырин – вязанка 2 рубля
- Приправа укроп – 1 рубль за 100 грамм.
- Кориандр – 1,5 рубля за 100 грамм
- Тмин – 1,5 рубля за 100 грамм
- Смесь приправ – 2 рубля за 100 грамм