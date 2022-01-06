На рынке продают самую разную свёклу. Кроме свежей есть маринованная по 7 рублей за килограмм, варёная — по цене 2,5 рубля за килограмм. Подорожали рулетики из капусты с морковью на 1 рубль — 8 рублей за килограмм. Грибы продают дорого. Солёные грузди — 10 рублей за килограмм, а маринованные зелёнки за 1 литр просят 13 рублей. Сушёную щуку среднего размера оценивают от 5 до 7 рублей. Перечень цен на овощи, фрукты, и другое на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 14.00 часов четверга, 6 января.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 1,3 рубля за 1 килограмм

Цветная капуста — 4 рубля за 1 килограмм

Картофель – 1,55 рубля за 1 килограмм

Помидоры — 6 рублей за 1 килограмм

Огурцы большие – 6,7 рубля за 1 килограмм

Морковь — 1,5 рубля за 1 килограмм

Свёкла свежая – 1,79 рубля за 1 килограмм

Тыква – 2 рубля за 1 килограмм

Перец – 7,5 рубля за 1 килограмм

Лук репчатый – 1,2 рубля за 1 килограмм

Чеснок свежий – 0,5- 1 рубля за головку

Фрукты

Апельсин – 4-5 рублей за 1 килограмм

Грейпфрут – 3,8 рубля за 1 килограмм.

Мандарины – 5-6 рублей за 1 килограмм

Яблоки домашние – 2 рубля за килограмм

Яблоки сушёные – 6 рублей за 1 килограмм

Виноград – 4,5-6,5 рубля за 1 килограмм

Лимоны – 5 рублей за 1 килограмм

Киви – 5,5 рублей за 1 килограмм

Бананы — 3 рубля за 1 килограмм

Гранат – 6 рублей за 1 килограмм

Хурма – 5 рублей за 1 килограмм

Ягоды

Шиповник – 5 рублей за 5 литров

Боярышник – 1 рубль за 1 литр

Боярышник сушеный – 2 рубля за 100 грамм.

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