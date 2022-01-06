Дмитрий Васько родился 1 декабря 1973 года в деревне Ближние Бондари Слуцкого района. Там он и жил в последнее время перед смертью. Работал трактористом на предприятии в Солигорском районе, а до этого — таксистом в Слуцке.

В июне 2020 года Дмитрий стоял рядом со своим такси возле пляжа в 11-м городке в ожидании вызова и увидел, что девочка-подросток стала тонуть и звать на помощь. Без раздумий мужчина, в чём был, кинулся в воду и вытащил ребёнка с глубины на мелководье.

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«Он был очень добрым, — рассказывает про Дмитрия его тётя Елена Ивановна. — Последнее мог отдать, никогда не отказывал в помощи. Увлекался рыбалкой, любил собирать грибы, любил животных. Недавно привёз в деревню щенка и постоянно играл с ним».

Дмитрий Васько умер 2 января, его нашли в машине. По словам родных, у случчанина после смерти обнаружили сердечную недостаточность. Похоронен на кладбище в родной деревне Ближние Бондари.

У мужчины остались двое детей и двухмесячный внук.