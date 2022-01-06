Отставка Назарбаева, уличные бои, перестрелка, ввод войск ОДКБ. Что произошло в Казахстане за сутки (краткий обзор)

В Казахстане набирают обороты протесты, которые начались в первых числах января из-за выросшей цены на сжиженный газ. За 5 января в стране случились погромы, пожары, уличные бои.

Погибли несколько полицейских, а первого президента Нурсултана Назарбаева лишили нынешних полномочий. Власти Казахстана запросили помощи миротворческих войск из стран ОДКБ. Утром в Алматы началась перестрелка.

Действия властей

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сместил бывшего президента Нурсултана Назарбаева с поста председателя Совета безопасности. Он объявил, что со среды, 5 января, берёт обязанности главы Совета на себя.

с поста председателя Совета безопасности. Он объявил, что со среды, 5 января, берёт обязанности главы Совета на себя. Токаев назвал протестующих заговорщиками, которые «мотивированы финансово», и пообещал действовать «максимально жёстко».

Власти объявили, что протестующие — это «террористические банды, которые прошли серьёзную подготовку за рубежом».

Уличные бои и погромы

В Алматы протестующие сожгли бывшую резиденцию президента, акимат, представительство Генеральной прокуратуры и множество других зданий. Также они захватили главный аэропорт страны и разгромили офис правящей партии «Нур Отан».

Центр города оказался перекрыт баррикадами, пострадали сотни магазинов и точек общепита. Сообщалось о многочисленных случаях мародёрства, в том числе уже после начала комендантского часа.

Поздно вечером в среду полиция заявила , что погибли 8 её сотрудников и ещё 317 ранены. Также появлялась неофициальная информация об одном убитом протестующем в Атырау.

, что погибли 8 её сотрудников и ещё 317 ранены. Также появлялась неофициальная информация об одном убитом протестующем в Атырау. Утром 6 января на площади перед мэрией в Алматы началась интенсивная перестрелка между военными и вооружёнными людьми.

между военными и вооружёнными людьми. В Алматы идёт антитеррористическая операция, туда стянуты войска.

Забастовки и режим ЧП по всей стране

Акции протеста проходили более чем в 10-ти крупных городах Казахстана, но без таких крупных погромов, как в Алматы. В столице страны Нур-Султане вообще не сообщалось о митингах. К правительственным зданиям там была стянута военная техника.

чем в 10-ти крупных городах Казахстана, но без таких крупных погромов, как в Алматы. В столице страны Нур-Султане вообще не сообщалось о митингах. К правительственным зданиям там была стянута военная техника. На крупнейших предприятиях Казахстана начались забастовки.

К вечеру режим ЧП ввели по всей стране. Он предусматривает запрет на массовые акции и комендантский час.

Перебои со связью, не работают банки

Днём во всей стране отключили интернет, связь работала с перебоями. После того, как днём в Алматы обесточили телецентр, перестали работать несколько общенациональных телеканалов. Позже интернет и сотовая связь стали появляться.

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Ночью 6 января в Алматы сотовая связь и интернет снова стали недоступны. Совершить или принять звонки невозможно.

Работа всех банков, кроме национального, а также фондовой биржи временно приостановлена.

Войска ОДКБ

Совет ОДКБ принял решение направить коллективные войска в Казахстан «ввиду угрозы национальной безопасности и суверенитету Республики Казахстан, вызванной в том числе вмешательством извне». В состав миротворческого контингента вошли подразделения вооруженных сил России, Беларуси, Армении, Таджикистана и Киргизии.

Справка: В ОДКБ (Организацию Договора о коллективной безопасности) входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Силы ОДКБ будут участвовать в охране военной инфраструктуры и других объектов, включая космодром Байконур, от «разгула всяческих банд», пояснил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников. По его словам, с самими «этими бандами» справляются местные правоохранительные органы.