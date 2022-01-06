Слуцкий ЦГиЭ прислал «Кур’еру» самые простые методы профилактики вируса гриппа.

  • Не выходить на работу при первых признаках заболевания.
  • При кашле и чиханье прикрывать нос и рот платком.
  • Следить за чистотой помещения, постоянно проводить влажную уборку.
  • Избегать переохлаждения тела, особенно ног.
  • Укреплять свой организм закаливанием, зарядкой, спортом.
  • При первых признаках заболевания лечь в постель и вызвать врача на дом.
  • Строго соблюдать все назначения врача, не заниматься самолечением.
  • Не переносить грипп «на ногах», чтобы не заражать окружающих и избегать осложнений.
  • Проводить проветривание помещения.
  • Употреблять в пищу продукты, богатые витамином С — лимон, чёрная смородина, апельсин, киви, шиповник, клюква, лук, чеснок.
  • Сделать прививку против гриппа.