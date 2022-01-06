Газета «Кур’ер» не только рассказывает на площадках интересные и полезные истории. Но и делает добрые дела для своих читателей. В прошедшем году их было немало.

Йога для читателей

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Летом мы проводили занятия по йоге для читателей. Редакция это делала для того, чтобы быть ближе к читателям, организовывать их досуг и общаться в неформальной обстановке.

Акция «Новая жизнь в обмен на крышечки»

Редакция поддерживает акцию «Новая жизнь в обмен на крышечки» с сентября 2018 года. На конец декабря 2021 года в списке благотворителей, которые поучаствовали в акции, числится около 200 человек.

Список благотворителей здесь.

Встречи с эндокринологом

В рамках проекта Lampa «Кур’ер» провёл несколько встреч с эндокринологом для женщин Слуцка, Солигорска и Борисова. Мероприятия прошли при поддержке медицинской лаборатории «Синлаб».

Велосипед для сторожа

Светлана Любецкая, сторож колхозного сада, в интервью «Кур’еру» рассказала, что для работы ей не хватает велосипеда. На публикацию откликнулись неравнодушные читатели, которые приобрели двухколёсный транспорт для Светланы. Это случчанин Алексей Казючиц и сотрудники компании «Анализ и Дизайн ИТ».

Помощь бездомным животным

На протяжении года «Кур’ер» публиковал информацию о бездомных собаках и котах, которые ищут дом. Волонтёры, которые помогают животным, отметили, что наши публикации помогли найти дом многим «беспризорникам».

Новогодняя акция «Письмо Деду Морозу»

В конце 2021 года газета провела традиционную акцию для детей. Мальчики и девочки присылали Деду Морозу письма и видео, в которых рассказывали о своих добрых делах. Авторы десяти лучших писем и видеосообщений получили подарки, о которых просили.