Новый год мы уже отгуляли‚ но впереди ещё много праздников. Хочу поделиться с читателями «Кур’ера» рецептом необычного блюда — это икра из семян чиа.

«Ни одна рыба не пострадала», — пишут авторы подобных рецептов в Instagram. Использовала один из них.

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Ингредиенты:

семена чиа — 3 ст.л.;

соевый соус — 2 ст.л.;

оливковое масло — 1 ст.л.;

листья нори — 2 шт.;

чёрная соль — щепотка;

вода — 1/2 стакана.

ДЛЯ СПРАВКИ. Чиа белая — растение семейства Яснотковые, вид рода Шалфей. Семена чиа традиционно употребляют в пищу жители некоторых стран Латинской Америки (особенно Мексики), а также на юго-западе США. А в последнее время стали популярны среди вегетарианцев всего мира. Семена чиа содержат 20% белков, 34% жиров, 25% пищевых волокон, а также значительное количество антиоксидантов.

Чёрная соль имеет вулканическое происхождение. Место её добычи — Индия и Пакистан. Красноватый или сиреневый оттенок соли обусловлен высоким содержанием железа в её составе. Из-за высокого содержания сероводорода соль имеет запах варёного яйца и кисловатый привкус.

Семена чиа и чёрную соль можно купить через интернет-магазины. Первый ингредиент продаётся в Слуцке в стационарных торговых точках с орехами и сухофруктами. Упаковка в 150 граммов стоит 3‚5 рубля. В 3-х столовых ложках‚ которые нужны для рецепта‚ примерно 28 граммов. Получается‚ они стоят 65 копеек.

Приготовление: