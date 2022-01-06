В Слуцке с аукциона продают два недостроенных дома, которые забрали у владельцев через суд. С них взыскали более 1400 рублей

В пятницу, 14 января, в Минске пройдёт открытый аукцион по продаже двух недостроенных незаконсервированных жилых домов — в микрорайоне «Новодворцы» и в районе улицы Лобана. Их уже выставляли на торги в октябре 2021 года.

Лот 17. Микрорайон «Новодворцы», участок № 32

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Начальная цена лота — 16 209,65 рубля (по курсу Нацбанка — около $6 262 в эквиваленте).

В решении суда Слуцкого района говорится, что владелец должен был достроить дом на предоставленном участке (бесплатно — Прим. ред.) в течение трёх лет начиная с 1 марта 2012 года. Случчанин не продлил срок строительства и не законсервировал его. В итоге недостроенный дом с участком изъяли у владельца и передали Слуцкому райисполкому для продажи с торгов. Также суд решил взыскать с мужчины госпошлину в доход государства — 987 рублей 69 копеек.

Лот 18. В районе 3-го переулка Урицкого, участок № 1

Начальная цена — 28 693,77 рубля (по курсу Нацбанка — около $11 085).

В решении суда Слуцкого района говорится, что владелица должна была достроить дом на предоставленном участке (бесплатно — Прим. ред.) в течение трёх лет начиная с 18 февраля 2013-го. Потом она продлевала срок строительства ещё на два года. Когда он вышел, не законсервировала стройку. В итоге дом с участком изъяли и передали Слуцкому райисполкому для продажи с торгов. Также суд решил взыскать со случчанки госпошлину в доход государства — 419 рублей 84 копейки.