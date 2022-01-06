Кошка из приюта обойдётся от 50 до 125 евро, собака — до 250 евро. Как работают приюты для животных в Германии

По данным немецкой ассоциации зоотоваров, домашние животные делают счастливыми 48% семей в Германии. Причём своё счастье немцы доверяют преимущественно кошкам — именно они чаще всего встречаются в немецких семьях.



Но стать счастливым обладателем животного в Германии не так-то просто: нужно убедить работников приюта в серьёзности своих намерений и продемонстрировать, что вы можете дать животному лучший на свете дом.

Насчёт того, что животным самого большого приюта в Европе — Tierheim Berlin — дома жить будет лучше, можно поспорить. Например, у собак здесь есть свой психотерапевт, реабилитационный центр, водные процедуры и занятия йогой. Несмотря на то, что многие собаки остаются в приютах годами и некоторые из них (в прошлом агрессивные, например) имеют мало шансов на то, что их заберут в семью, приют будет содержать животное до конца его жизни.

Реклама

Все приюты в Германии — это приюты, в которых не практикуется усыпление. Если животное не удаётся пристроить, то оно остаётся в приюте до конца жизни. Никакому животному не проводят эвтаназию только из-за того, что не получается найти ему дом. Это просто по закону запрещено.

Но даже если на того или иного пса никто больше не претендует, вам как потенциальному хозяину всё равно могут отказать. Например, вам точно не отдадут питомца, если вы не сможете позаботиться о том, чтобы он не оставался один больше четырёх часов. Также для кошек нужно обязательно обезопасить балкон сеткой.

Но не стоит расстраиваться, если по каким-то причинам вы не смогли получить животное в приюте. Есть ассоциации, которые помогают встретиться животным и хозяевам из разных стран. Например, Ася, волонтёр немецкой ассоциации Russische Tiere in Not (что значит «русские животные в беде»), рассказывает, что её ассоциация пристраивает в Германии кошек и собак из России. Часто это бывают животные с какими-то минималь­ными повреждениями: без глаза или с повреждённой лапкой.

В Германии и в целом по Европе на одну кошку приходят 10-20 запросов. Если это очень необычная порода, приходят и 50 запросов.

«В целом чёрные коты хуже пристраиваются, — рассказывает Ася. — Кошка едет напрямую в семью, а люди ориентируются по фотографиям. Чёрного кота сложно сфотографировать. Часто сложно понять, как это животное будет выглядеть, поэтому чуть реже, может быть, на них приходят запросы. Но у немцев нет суеверий по поводу чёрных кошек. А есть кто-то, кто прямо специально ищет чёрных кошек».

Несмотря на то, что правила взятия на воспитание живот­ного у ассоциации гибче, чем в приюте, они тоже с большим вниманием относятся к будущим кандидатам-хозяевам: «Человек нам пишет какой-то подробный рас­сказ про себя, опыт с кошками или его отсутствие, мы вступаем в диалог и в какой-то мо­мент высылаем анкету, в которой мы задаём какое-то количество вопросов: про семью (есть ли в семье дети), сколько человек, есть ли другие животные, какой этаж, балкон».

И в приюте, и в ассоциации животных вы получаете животное «под ключ». Это значит, что у них есть все необходимые документы и прививки. Так, кошка из приюта, в зависимости от возраста и состояния здоровья, обойдётся вам от 50 до 125 евро. Собака — до 250 евро. В ассоциации цены чуть выше, но оно и понятно, ведь животное едет издалека и расходов на него больше.

Если вы очень любите животных, но по той или иной причине не готовы брать его на постоянное содержание, то и на этот случай найдётся решение — вы можете стать волонтёром. В приюте Tierheim Berlin 180 штатных работников и примерно 600 волонтёров.

«Мы с большим удовольствием принимаем новых волонтёров, людей, которые будут рады взять животное на передержку, — рассказывает Ася. — Чем больше у нас таких людей будет, тем больше животных смогут уехать из приюта в России, пожить какое-то время в тепле, в доме в Германии. Например, это к собакам тоже относится, потому что приюты зимой часто неотапливаемые, вольеры на улице.

Такие передержки у нас не оплачиваются, но все расходы на само животное при необходимости возмещаются. Сколько животное пробудет у вас на передержке — решать вам, но, как правило, за пару недель животному с лёгкостью находят хозяина. Мы в любом случае точно оплачиваем «передержке» все расходы на врача, если что-то потребуется».

УНП 101166185 Посольство ФРГ в РБ