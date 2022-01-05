После публикации в газете «Кур’ер» рассказа пенсионерки о том, как она живёт на 320 рублей в месяц, а перед Новым годом осталась без телевизора, в редакцию стали обращаться случчане. Они предлагали женщине в том числе и телевизор. Последней позвонила жительница Слуцка Инна.

Узнав, что у пенсионерки из публикации телевизор уже появился, женщина сказала: «Наверняка в Слуцке есть и другие люди, которые находятся в таком трудном положении, когда денег не хватает на необходимые вещи. Я бы хотела отдать тогда телевизор кому-то другому малоимущему человеку и буду благодарна, если вы поможете такого найти».

В редакции есть координаты Инны. Если вы знаете одинокого пожилого человека, у которого не хватает средств на покупку телевизора, можете связаться с отделом писем: (+375 25) 663 74 40 с 8.00 до 17.00 в рабочие дни. Или написать на электронный адрес редакции: info@kurjer.info.