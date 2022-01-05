«Помогите одинокому девственнику». Картинка из жизни улиц Солигорска

Суббота в декабре. Первая половина дня. Дождь. У Солигорского ЗАГСа человек в зимней шапке встречает подъезжающего на авто и просит: «Помогите одинокому девственнику» — «Помочь нечем, у меня «Мерседес» чёрный», — говорит водитель и уходит.

Я подхожу к «девственнику» и спрашиваю: «Почему ты одинокий?» — «Пока подбирал жену, борода выросла», — он засмеялся. От его смеха по спине пробежал морозец. Когда он закончил смеяться, я дал ему полтинник.

«Куплю пакетик вермишели», — сказал мужчина и побежал к магазину.

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