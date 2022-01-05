В Казахстане с начала января продолжаются протесты против двукратного повышения цены на сжиженный газ, используемый в качестве топлива. «Медуза» следит за ситуацией в стране.

С чего началось

С 1 января в Казахстане выросли цены на популярное автомобильное топливо — сжиженный нефтяной газ — с 50-60 до 120 тенге за литр. В Мангистауской области на западе Казахстана начались массовые протесты против подорожания газа. Акции начались в городе Жанаозен, затем их поддержали жители других населённых пунктов области, а также в других городах страны, включая Актобе, Алматы и Нур-Султан.

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В 2011 году в Жанаозене тоже случился протест: забастовка нефтяников. Тогда полиция расстреливала людей на улицах.

Власти Казахстана объяснили рост цен тем, что с 1 января сжиженный газ полностью торгуется на бирже, тогда как до этой даты его продавали по цене ниже себестоимости.

Было объявлено, что собственники заправок Мангистауской области «в рамках социальной ответственности бизнеса» решили снизить стоимость газа со 120 до 85-90 тенге за литр.

Протестующих это не устроило. Вечером 3 января к их лозунгам на митинге в Актау добавилось требование отставки правительства.

Уже в первые дни протестов звучали политические лозунги: демонстранты требовали отставки правительства и ухода из большой политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, который остаётся главой Совета безопасности страны и сохраняет за собой значительный объём полномочий.

Начальные действия силовиков и властей

К вечеру 3 января в разных регионах Казахстана были задержаны не менее 69 человек, которые вышли или планировали выйти на акции протеста.

В Актау район городской площади перед администрацией региона оцепила полиция. Там отключили свет, в ближайших кварталах был недоступен мобильный интернет. К вечеру стало известно, что полиция оттесняет протестующих с площади.

Столкновения с полицией и разгон в Алматы

Во вторник, 4 января, начались столкновения между полицией и участниками протестов. В столице страны Нур-Султане задержаны несколько сотен человек, в том числе журналист Дархан Умирбеков. В Алматы на улицу вышли несколько тысяч протестующих, там также есть задержанные.

На площади Республики в Алматы силовики применили светошумовые гранаты, а протестующие громили полицейские машины. По некоторым данным, протестующие избили одного из полицейских.

Чрезвычайное положение и комендантский час

Ночью на среду, 5 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввёл чрезвычайное положение в городе Алматы и в Мангистауской области страны.

Режим чрезвычайного положения в обоих регионах установлен на период с 01:30 5 января до полуночи 19 января. Вот некоторые ограничения, которые он подразумевает:

комендантский час с 23:00 до 7:00;

создание специальных органов госуправления — комендатур во главе с руководителями региональных подразделений полиции;

ограничения на перемещение, в том числе въезд на территории, где объявлено чрезвычайное положение, и выезд с них;

запрет на массовые мероприятия и забастовки;

временное изъятие оружия и боеприпасов у физических лиц.

Правительство ушло в отставку

В среду, 5 января, Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Соответствующий указ опубликован на его официальном сайте.

Токаев возложил на ушедшее правительство ответственность за повышение цен на газ, подчеркнув, что кабмин не справился с одной из своих основных задач — сдерживанием инфляции.