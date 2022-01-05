Здравствуйте‚ уважаемая редакция! Пишу вам, потому что больше не могу смотреть на этот мусор прямо перед нашими окнами.

Просыпаешься с мусором и живёшь‚ глядя на свалку. На фото бывший универсам №21. Вся территория, особенно со стороны девятиэтажки‚ загажена. За полчаса можно всё убрать. Это совсем нетрудно. Развели свалку рядом с домом.

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