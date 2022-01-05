«Кур’ер» посмотрел объявления на сайтах kufar.by и realt.by (в среду, 5 января) и выбрал некоторые коммерческие объекты в городе, которые выставили на продажу с ноября прошлого года по январь. В расчёт не брались гаражи и склады.

ТЦ «Маяк»

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Торговый центр «Маяк» периодически выставляют на продажу чуть ли не с самого его открытия. Самое свежее объявление опубликовано 3 января. За здание просят 29 647 000 рублей ($11 500 000 по курсу Нацбанка).

«ТЦ «Маяк» — это инвестиционный проект и один из наших объектов. Все наши объекты выставлены на продажу. Но это не значит, что сегодня-завтра они будут проданы. Это говорит лишь о том, что если мы получим выгодное для нас предложение о продаже, то мы его рассмотрим», — объясняли «Кур’еру» в компании «Ракан», которой принадлежит торговый центр.

Здание магазина около вокзала

В здании по адресу: ул. Вокзальная, 1Б, располагается магазин «Остров чистоты», но объект продают за 507 866 рублей ($197 000 по курсу Нацбанка).

Здание бывшей СПМК-97

Административно-хозяйственное здание по адресу: переулок 1-й Новый‚ 1, принадлежало раньше СПМК-97 УП «Миноблсельстрой». В 2016 году предприятие реорганизовали и присоединили к СПМК-122 УП «Миноблсельстрой». В 2019 году «Кур’ер» включил этот объект в обзор самых страшных зданий Слуцка.

30 декабря лот снова выставили на продажу за 472 608 рублей ($183 324 по курсу Нацбанка).

Торговое помещение

Торговое помещение по адресу: ул. Кононовича, 4, продают за 69 500 рублей ($27 000 по курсу Нацбанка).

Бывший завод «Эмальпосуда»

Производственную базу ОАО «Завод «Легмаш» по адресу: ул. Комсомольская, 14 (бывший завод «Эмальпосуда»), продают за 1 627 479 рублей ($631 295 по курсу Нацбанка).

Бывший игровой клуб с баром

Здание по адресу: ул. Спасская, 40‚ выставили на продажу 15 декабря. Цена договорная‚ точная сумма не указана. По вывеске можно судить‚ что раньше здесь был игровой клуб с баром.

Производственная база (Слуцкий рынок ОПС)

Производственная база‚ которая принадлежала Слуцкому рынку ОПС (предприятия больше не существует)‚ расположена по адресу: ул. Пугачёва‚ 1. За комплекс из офиса‚ производственного здания и складов просят 1 154 705 рублей ($448 586 по курсу Нацбанка).

Магазин стройматериалов

Действующий магазин на улице Ленина продают за 437 597 рублей ($170 000 по курсу Нацбанка).

Здание бывшего магазина «Стройматериалы»

Здание магазина по адресу: 2-й пер. Пролетарский, 14-2‚ выставляют на продажу не первый раз. 3 декабря за него попросили 364 000 рублей ($141 409 по курсу Нацбанка).

Магазин «Идея» на Майском Посаде

В объявлении указано‚ что продаётся действующий продовольственный магазин. Цена — договорная.

Магазин на рынке

Здание бывшего магазина №14, расположенного на рынке (улица Мельничная, 12А) продают не первый раз. 8 ноября его выставили за 56 300 рублей ($21 839 по курсу Нацбанка).

Производство на Тутаринова

В объявлении говорится‚ что продаётся комплекс недвижимого имущества, принадлежащий ОАО «Минскагротранс». В состав лота входят административное здание, ремонтные мастерские, автозаправочная и другие объекты. За всё просят 716 082 рубля ($278 187 по курсу Нацбанка).