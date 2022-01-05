С 2022 года в Беларуси владельцы первых и единственных квартир будут платить налог, который раньше распространялся только на тех, у кого есть две и более квартиры. Это определяет новый Налоговый кодекс.

Изменения в Налоговый кодекс внесены законом от 31 декабря 2021 № 141-З «Об изменении законов по вопросам налогообложения». По статье 128 нового закона теперь налог на недвижимость должны платить все владельцы квартир, а не только владельцы двух и более квартир, как раньше.

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Для всех установили единую ставку налога на недвижимость — 0,1% (раньше для владельцев 2-х и более квартир была повышенная ставка в 0,2%).

Как рассчитывается сумма налога

Сумма налога будет разной. Она зависит от площади квартиры и города, где находится недвижимость. Налог привязали к стоимости квадратного метра. Её прописали в обновлённом Налоговом кодексе.

Формула расчёта такая:

берём эту стоимость квадратного метра (600 рублей для жителей многоэтажек Слуцка и Солигорске ), умножаем на метраж квартиры (возьмём 2-комнатную квартиру в 42‚7 м2);

), умножаем на метраж квартиры (возьмём 2-комнатную квартиру в 42‚7 м2); полученную сумму умножаем ещё раз на 0,1%;

получается 25‚6 рубля — сумма налога на квартиру, которая будет оплачиваться ежегодно, начиная с 2022 года.

Жители Старых Дорог‚ Любани и Копыля за такую же квартиру заплатят по 19‚2 рубля.

Аналогично можно рассчитать размер налога на частный дом, дачу и гараж.

Когда надо будет платить

В МНС рассказали, что с 2022 года налог на недвижимость и земельные участки будет начисляться за истекший календарный год (до этого — за текущий год).

В 2022 году налог нужно будет платить по такой схеме:

не позднее 15 ноября 2022 года — уплата авансового платежа в размере 50% от начисленной за 2022 год суммы имущественных налогов;

не позднее 15 ноября 2023 года — уплата оставшейся части имущественных налогов за 2022 год.

Уплата имущественных налогов за 2023-й и последующие годы будет осуществляться не позднее 15 ноября 2024 года и последующих календарных лет.

Кто освобождается от налога

От налогов на недвижимость и земельные участки освобождаются пенсионеры, дети до 18 лет, многодетные, инвалиды I и II группы и другие уязвимые слои населения (даже если в такой недвижимости зарегистрированы трудоспособные граждане).

А если у такой категории граждан в собственности две и более квартиры (дома), то налог выставят только на ту недвижимость, стоимость которой будет меньше.