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); СКИДКИ: 10% — на ксерокопирование, сканирование, распечатку и отправку факса; 30% — на разработку визиток, календарей, набор заявлений и других документов.

Мы сохранили стоимость подписки на печатный «Кур’ер» на 1-е полугодие 2022 года.

Что было дальше. Герои «Кур’ера» рассказали про свои дела

В 2021 году героями публикаций в печатном издании «Кур’ера» стали более 130 человек. Это люди, которые делились с читателями своими воспоминаниями, житейскими историями, радостями и проблемами. Проследить дальнейшую судьбу каж­дого просто невозможно. Мы выбрали четырёх героев наших публикаций и спросили, как сейчас у них идут дела.

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«Личное время – не всегда твоё время»

Светлане Велько 20 лет. Она хореограф и руководитель двух танцевальных коллективов в Центре культуры и отдыха Старых Дорог. С шести лет занимается танцами и при выборе будущей профессии другие варианты даже не рассматривала. В канун Международ­ного дня хореографа, который отмечается 9 января, Светлана рассказала «Кур’еру», почему выбрала эту профессию, как оплачивается творческая работа и какие приметы соблюдают танцоры.

Что ждёт микробизнес Беларуси с новым Налоговым кодексом

Наступивший год станет пилотным для обкатки новой системы работы малого бизнеса. 3 января глава государства подписал обновлённый Налоговый кодекс Беларуси. Изменения в законе заняли более 200 страниц, и по своей сути это скорее новый кодекс, а не дополненный старый. «Кур’ер» разбирался в новшествах, которые коснутся микробизнеса и индивидуальных предпринимателей.

Творите добро. Топ-10 добрых дел, которые по силам каждому

В Рождество и Святки (12 дней после Рождества), да и в любой другой день, если вы можете сделать что-то хорошее – делайте это! Позвольте чудесам случаться, станьте центром добра. Это поможет сбыться и вашим мечтам! Просто огляни­тесь вокруг и вы увидите, как много мелочей просится в вашу копилку добрых дел.

Календарь-2022 (плюс государственные, православные и католические праздники)

Расписание движения автобусов городских маршрутов

С 3 января изменилось расписание движения пяти автобусных маршрутов по г.Слуцку. Мы публикуем расписание движения всех городских автобусов.