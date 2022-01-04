В пятницу, 31 декабря, «Кур’ер» написал о семье Борисовец. Они получили звание «Праведники народов мира». Во время оккупации Слуцка Любовь и Николай Борисовец укрыли и спасли своих соседей-евреев, портного Гирша Колбасника и его дочь Берту.

При этом Борисовцы рисковали не только своими жизнями, но и жизнями своих двух детей, и делали это бескорыстно.

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Справка. Звание «Праведник народов мира» присваивается неевреям, которые спасали евреев в годы нацистской оккупации бескорыстно, рискуя при этом собственной жизнью. Признаёт людей праведниками Международный институт при Мемориале Яд Вашем. В Беларуси на 1 января 2017 года праведниками мира был назван 641 человек. В Слуцком районе до недавнего времени три человека удостаивались этого звания.

Как нашлась дочь праведников

Институт при Мемориале Яд Вашем через Слуцкую еврейскую общину разыскивал потомков тех самых Борисовцов. «Кур’ер» опубликовал заметку, где попросил отозваться родных или знакомых семьи.

На следующий день после публикации нам позвонил дальний родственник Николая и Любови Борисовец. Он рассказал, что в Слуцке живёт их младшая дочь Тамара Шпаковская, которая много лет проработала учителем начальных классов в средних школах №6 и №12.

Ещё через день, в воскресенье, позвонила коллега Тамары Николаевны по школе №12 Лилия Даниловна и тоже рассказала о ней. А в понедельник, 3 декабря, позвонила сама Тамара Николаевна. В этот же день с нами связался по Viber родившийся после войны сын спасённого Гирша Колбасника (единокровный брат Берты). Он живёт в Канаде.

Председатель еврейской общины и корреспондент «Кур’ера» поехали в гости к отыскавшейся женщине, чтобы узнать историю её семьи.

Что Тамара Шпаковская записала со слов родных и соседей

У случчан Любови и Николая Борисовец было три дочери. Две — Нина и Анфиса — родились до войны, в 1929 и 1931 годах, а младшая Тамара родилась в 1948 году, и эту историю записала со слов родителей, старших сестёр и самих спасённых Колбасников. Свои записи Тамара Николаевна прочитала на нашей с ней встрече:

«Мой отец — Борисовец Николай Степанович 1897 года рождения. Мать — Борисовец Любовь Яковлевна 1901 года рождения. Проживали в Слуцке по улице Кладбищенской (позже название сменилось на 14 Партизан).

Колбасники были нашими соседями. Их семья состояла из отца, матери и троих детей. Глава семьи — Гирш Моисеевич, его жена — Фаина Мордуховна. Старшая дочь Берта окончила перед войной четыре курса мединститута. Сын Миша окончил 8 классов, Соня — 3 класса.

В 1943 году вся семья попала в гетто, которое находилось недалеко от нашего дома. 8 февраля 1943 года немцы подожгли все домики на территории гетто. Семья Гирша Колбасника чудом уцелела, находясь в сарае. Они стали свидетелями, как жестоко уничтожали всех находящихся в гетто.

Колбасники решили искать спасения. Первым вышел из сарая Миша, чтобы найти убежище для всей семьи. Родители отправили его к моему отцу, надеясь на помощь. Не доходя до нашей улицы, мальчик был убит немцами. Его родители это видели.

На следующий день они решили спасти хотя бы Соню и отправить её к моему отцу. Когда девочка вышла из сарая, её заметили немцы. Мать выскочила за дочерью, чтобы спасти её. Тогда их обеих убили.

В сарае остались отец Гирш и дочь Берта. 10 февраля им удалось выбраться из сарая. Они пришли к моему отцу искать спасения, решив, что больше никто им не поможет. Они надеялись на его доброту и порядочность, так как много лет жили по соседству и хорошо его знали. Отец укрыл их в погребе, кормил и согревал.

Через два дня был обыск на улице. Немцы искали евреев. Всей семье, которая прятала евреев, грозила смерть. Отец рисковал не только своей жизнью, но и жизнями всех членов семьи. На время обыска он вывел Гирша Моисеевича и Берту в поле. Когда миновала опасность, отец проделал дыру в соломе на сеновале возле дома и спрятал туда Колбасников. Ещё два дня они провели там.

Потом они ушли и 19 февраля попали к партизанам.

После войны Гирш Моисеевич с дочерью Бертой жили в своём доме по соседству с моими родителями. Берта окончила мединститут и работала в Минске. У Гирша Моисеевича была другая семья. Родился сын Миша (который сейчас живёт в Канаде — Прим. ред.). Берта часто приезжала к своему отцу в Слуцк, всегда заходила к нам с гостинцами, с подарками. Была очень благодарна.

Я горжусь своими родителями».

Что ещё известно о семьях Борисовец и Колбасник

Тамара Шпаковская и председатель еврейской общины Галина Ванкевич вместе рассказали «Кур’еру», что случилось с Борисовцами и Колбасниками после войны.

Берта Колбасник вышла замуж и взяла фамилию мужа Генделевич. Её муж, как и она сама, был врачом. В 1999 году Берта Генделевич дала показания институту при Мемориале Яд Вашем. Она уже умерла.

Тамара Борисовец и Миша Колбасник, которые родились после войны, провели детство вместе и дружат до сих пор. Гирша Моисеевича Тамара звала дядей Гришей.

Гирш Колбасник умер в 1962 году. Его вторая жена Геня — в 1972 году.

Любовь и Николай Борисовец всю жизнь прожили в своём доме в Слуцке на улице 14 Партизан, работали в колхозе «1 Мая», который раньше располагался возле поля за старым кладбищем (сейчас там коттеджи).

Любовь Борисовец умерла в 1970 году, а Николай — в 1975-м. Их старшая дочь Нина тоже уже умерла.

Средней дочери Анфисе сейчас 90 лет. Она жила в Минске, а теперь живёт в Москве со своей с дочерью.

У младшей Тамары два сына и четверо внуков.

Что в планах

Галина Ванкевич передаст сведения о Тамаре Шпаковской представителю Яд Вашем. Медаль, которой посмертно наградили Николая и Любовь Борисовец, теперь смогут вручить Тамаре Николаевне.

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