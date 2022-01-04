Нашёлся ещё один рыбак, который научился ходить по воде. Фотофакт

В начале декабря читатели нашего телеграм-канала «Слуцкая телега» обсуждали фото рыбака, который словно сидит на поверхности реки. И вот в чате снова появился повод и для иронии, и опасений за жизнь человека.

Nikei, участник чата «Слуцкая телега», поделился фотографией рыбака возле деревни Старица Копыльского района. Также он пояснил, что на тот момент на льду было двое человек, удивших рыбу.

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«У нас есть святая каста – рыбаки. Только они умеют ходить по воде», — шутит по поводу снимка читательница под ником Ло.

Судя по сводкам Белгидромета, перед Новым годом морозы сменились на тёплую погоду (+4°C) и дожди. Тепло держится уже пять дней. Ледяной покров на водоёмах становится тоньше, а уровень воды поднимается.