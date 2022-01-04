В декабре прошлого года свои должности покинули директор СШ №6 и заместитель главного врача Слуцкой больницы.

Образование

Ушёл директор 6-й школы. Про кадровые перестановки в образовании и медицине Слуцкого района под конец 2020 года
Пётр Еников. Фото: Виктория Капская

В последние числа декабря Пётр Еников ушёл с должности директора средней школы №6. Это «Кур’еру» подтвердил сам Пётр Афанасьевич. Он не остался работать в учреждении образования.

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По информации «Кур’ера»‚ возможно‚ Еникова заменит Иван Корзун‚ который руководит Вежской средней школой. Приказа о назначении пока нет‚ сообщили «Кур’еру» в СШ №6.

Напомним, что Пётр Афанасьевич Еников работал в средней школе №6 с 1987 года, преподавал географию, а возглавлял коллектив школы в течение 28 лет — с 1993 года. Также его заносили на Доску почёта Слуцкого района по итогам 2014 года.

Медицина

Ушёл директор 6-й школы. Про кадровые перестановки в образовании и медицине Слуцкого района под конец 2020 года
Алексей Стружинский. Фото: Наталия Жаврид

Алексей Стружинский‚ который занимал должность заместителя главного врача Слуцкой ЦРБ по медицинской части‚ уволился из больницы. С 13 декабря его обязанности исполняет Ольга Владимировна Игнатович.

По информации «Кур’ера»‚ за всё время пандемии COVID-19 Алексей Стружинский курировал «ковидные» отделения‚ налаживал их работу. Также как опытный реаниматолог и анестезиолог лечил пациентов‚ заболевших коронавирусом. Сотрудники больницы говорят‚ что Алексей Стружинский уехал на работу в Минск.

 