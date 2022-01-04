В декабре прошлого года свои должности покинули директор СШ №6 и заместитель главного врача Слуцкой больницы.

Образование

В последние числа декабря Пётр Еников ушёл с должности директора средней школы №6. Это «Кур’еру» подтвердил сам Пётр Афанасьевич. Он не остался работать в учреждении образования.

Реклама

По информации «Кур’ера»‚ возможно‚ Еникова заменит Иван Корзун‚ который руководит Вежской средней школой. Приказа о назначении пока нет‚ сообщили «Кур’еру» в СШ №6.

Напомним, что Пётр Афанасьевич Еников работал в средней школе №6 с 1987 года, преподавал географию, а возглавлял коллектив школы в течение 28 лет — с 1993 года. Также его заносили на Доску почёта Слуцкого района по итогам 2014 года.

Медицина

Алексей Стружинский‚ который занимал должность заместителя главного врача Слуцкой ЦРБ по медицинской части‚ уволился из больницы. С 13 декабря его обязанности исполняет Ольга Владимировна Игнатович.

По информации «Кур’ера»‚ за всё время пандемии COVID-19 Алексей Стружинский курировал «ковидные» отделения‚ налаживал их работу. Также как опытный реаниматолог и анестезиолог лечил пациентов‚ заболевших коронавирусом. Сотрудники больницы говорят‚ что Алексей Стружинский уехал на работу в Минск.