«Хочется узнать не то, в какой план нас не включали, а когда будет сделано?» О чём рассказали читатели «Кур’еру» за неделю

Главными событиями прошедшей недели были, конечно, новогодние праздники. Но вместе с тем проблемы, особенно связанные с комфортными условиями проживания, продолжали волновать случчан. Жители рассказали об отсутствии света в 11-м городке, о плохой дороге от Весеи до Избудища, о сомнительного вида продуктах. Приятно, что случчане не остались равнодушными к рассказу пенсионерки о жизни на 320 рублей. Несколько человек предложили ей посильную помощь. Читайте краткий обзор обращений.

Свежие или несвежие?

В редакцию позвонил возмущённый случчанин. Утром 1 января он зашёл в один из крупных сетевых магазинов, чтобы купить готовые блюда. Ему предложили несколько изделий: котлеты, голубцы. На маркировке было написано, что упакованы сегодня, за минуту до начала работы магазина. По словам мужчины, выглядели изделия несвежими. «Если думаете, что вчерашние, не покупайте, не ешьте», — сказали продавцы. Читатель прислал фотографии и заявил, что пойдёт в санслужбу, чтобы разобраться, насколько свежий товар продают людям. В самом магазине в книге замечаний и предложений запись он не оставлял.

Обещания переносятся с одного года на другой

В редакцию обратилась случчанка Евгения и рассказала, как портит нервы и транспорт гравийная дорога от Весеи до Избудища. Жители этой деревни несколько лет обращаются к властям, чтобы дорогу включили в план на асфальтирование. «Не дорога – стиральная доска. Ещё в 2020 году в деревню приезжала комиссия. Встречалась с жителями, обещали, что включат в план, — рассказала Евгения. — Но 2021 год прошёл. Так ничего и не изменилось. Наша деревня – живая, есть молодёжь и семьи. Две большие улицы. Домов брошенных нет, даже строятся новые. Люди ездят в Слуцк на работу, детей везут в детский сад, в школу. Автобус рейсовый ходит и школьный. Хочется, чтобы минимальные удобства, такие как хорошая дорога, всё-таки у нас были. Писали в райисполком, в администрацию, звонили на «прямую линию». Ответили, что в план на 2021 год нас не включали. Обещания переносятся с одного года на другой. Хочется узнать не то, куда не включали, а когда дорога будет сделана?»

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«Жители уже устали от этой проблемы»

Случчанка прислала в редакцию видео, как выглядят тротуары и проезжая часть улицы Богдана Хмельницкого. Стоило растаять снегу, как она стала непроходимой, залило всё. «Жители просто устали от этой проблемы, — рассказал мужчина. — И как людям ходить на работу, в магазин, в школу? Ведь другого пути нет по этой улице. Вода с дороги течёт и во дворы».

Потерянные и найденные

На странице «Кур’ера» в Instagram жители часто сообщают о том, что у них пропали домашние питомцы. На прошлой неделе случчанка, владелица йоркширского терьера, тоже сообщила о пропаже. В этот же день от неё пришла благодарность, что собака нашлась.

Случчане захотели помочь

После публикации в газете «Кур’ер» рассказа слуцкой пенсионерки о том, как она живёт на 320 рублей в месяц, в редакцию позвонили сразу несколько человек. Они предлагали передать женщине телевизор, тёплые вещи, продукты. «Мне самому за 70, — сказал Николай, один из звонивших. — Как подумаешь, что люди живут на эти 320 рублей… Наше поколение привыкло довольствоваться тем, что есть. Не просящее поколение».

А одна случчанка купила целый пакет продуктов и принесла его в редакцию, чтобы мы передали пенсионерке. Что мы и сделали прямо перед Новым годом — 31 декабря.

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